Pikul Beban Berat pada Nomor Beregu di Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan: Siap!

TUNGGAL putra Indonesia, Alwi Farhan, siap memikul beban berat di Asia Junior Championships (AJC) 2023. Terutama di nomor beregu campuran yang akan dipertandingkan terlebih dahulu.

Nomor beregu akan dimainkan pada 7-11 Juli lalu dilanjutkan perorangan pada 12-16 Juli 2023. Pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Yogyakarta itu, Alwi akan turun di nomor beregu dan perorangan.

Pada nomor beregu, Alwi menjadi salah satu pemain yang cukup berpengalaman di nomor beregu. Sebab, ia juga pernah tampil di BWF World Junior Championships (WJC) 2022 dan masuk skuad SEA Games 2023.

Belum lagi pada ranking BWF kategori junior, Alwi saat ini menempati peringkat 12 dunia. Meski begitu, pemain berusia 18 tahun tersebut siap mengemban tugas berat itu.

"Ya memang lebih nanggung banyak beban sih. Apalagi sekarang orang-orang banyak di tim ngandelin saya juga, tapi ya saya siap saja, malah jadi motivasi," ucap Alwi kepada MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Harus belajar dari tahun lalu sih (di WJC 2022) supaya enggak terlalu menggebu-gebu dan harus bisa kontrol mindset," lanjutnya.