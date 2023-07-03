Admin BWF Soroti Potret Keluarga Mohammad Ahsan Jelang Canada Open 2023

ADMIN BWF, Zong Yenyen, menyoroti potret keluarga Mohammad Ahsan jelang Canada Open 2023. Bahkan, admin BWF asal Malaysia itu meninggalkan komentar yang mengejutkan untuk keluarga Babah Ahsan, sapaan akrab Mohammad Ahsan, itu.

Sebagaimana diketahui, Mohammad Ahsan bersama pasangannya, Hendra Setiawan, bakal tampil di Canada Open 2023. Ganda putra berjuluk The Daddies itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia di turnamen yang akan digelar di Arena WinSport, Calgary, Kanada, pada 4-9 Juli 2023.

Turnamen berlevel Super 500 ini merupakan turnamen pembuka pada kalender BWF World Tour di bulan Juli 2023. Pada ajang Canada Open 2023, Ahsan/Hendra yang kini menduduki peringkat 7 dunia itu berstatus sebagai unggulan kedua.

Sebelum mentas di Canada Open 2023, Mohammad Ahsan lebih dulu menghabiskan waktunya bersama keluarga tercinta. Atlet veteran tersebut asyik berenang bersama ketiga anaknya dan juga istri tercinta, Christine Novitania.

Momen keseruan Mohammad Ahsan dan keluarganya tersebut dipamerkan oleh Christine Novitania di Instagram pribadinya. Terlihat, Ahsan bersama sang istri dan ketiga anaknya, Maritza Chayra Ahsan, King Arsakha Ahsan, serta Aisyah Nayyara Ahsan senang saat bermain air di kolam renang.

“Keluarga adalah jantung dari sebuah rumah. Masya Allah,” tulis Christine Novitania di akun Instagram pribadinya, @just_itinee.