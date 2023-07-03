Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Admin BWF Soroti Potret Keluarga Mohammad Ahsan Jelang Canada Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:33 WIB
Admin BWF Soroti Potret Keluarga Mohammad Ahsan Jelang Canada Open 2023
Momen Mohammad Ahsan dan keluarga sebelum Canada Open 2023/Foto: Instagram
A
A
A

ADMIN BWF, Zong Yenyen, menyoroti potret keluarga Mohammad Ahsan jelang Canada Open 2023. Bahkan, admin BWF asal Malaysia itu meninggalkan komentar yang mengejutkan untuk keluarga Babah Ahsan, sapaan akrab Mohammad Ahsan, itu.

Sebagaimana diketahui, Mohammad Ahsan bersama pasangannya, Hendra Setiawan, bakal tampil di Canada Open 2023. Ganda putra berjuluk The Daddies itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia di turnamen yang akan digelar di Arena WinSport, Calgary, Kanada, pada 4-9 Juli 2023.

 ahsan hendra

Turnamen berlevel Super 500 ini merupakan turnamen pembuka pada kalender BWF World Tour di bulan Juli 2023. Pada ajang Canada Open 2023, Ahsan/Hendra yang kini menduduki peringkat 7 dunia itu berstatus sebagai unggulan kedua.

Sebelum mentas di Canada Open 2023, Mohammad Ahsan lebih dulu menghabiskan waktunya bersama keluarga tercinta. Atlet veteran tersebut asyik berenang bersama ketiga anaknya dan juga istri tercinta, Christine Novitania.

 BACA JUGA:

Momen keseruan Mohammad Ahsan dan keluarganya tersebut dipamerkan oleh Christine Novitania di Instagram pribadinya. Terlihat, Ahsan bersama sang istri dan ketiga anaknya, Maritza Chayra Ahsan, King Arsakha Ahsan, serta Aisyah Nayyara Ahsan senang saat bermain air di kolam renang.

“Keluarga adalah jantung dari sebuah rumah. Masya Allah,” tulis Christine Novitania di akun Instagram pribadinya, @just_itinee.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/19/40/2730364/ogah-jemawa-akane-yamaguchi-merendah-usai-sabet-gelar-juara-bwf-world-tour-finals-2022-3H1wYVsZ3L.jpg
Ogah Jemawa, Akane Yamaguchi Merendah Usai Sabet Gelar Juara BWF World Tour Finals 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/19/40/2729783/perjalanan-wakil-indonesia-di-bwf-world-tour-2022-meroketnya-fajar-alfian-rian-ardianto-hingga-munculnya-apriyani-rahayu-siti-fadia-aKNrbn4aCP.jpg
Kaleidoskop 2022: Perjalanan Wakil Indonesia di BWF World Tour 2022 yang Diwarnai Kemunculan Para Jagoan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/18/40/2729286/kabar-terkini-gregoria-mariska-dan-pitha-haningtyas-usai-bwf-world-tour-finals-2022-diungkap-pbsi-OzjvKtNyvq.jpg
Kabar Terkini Gregoria Mariska dan Pitha Haningtyas Usai BWF World Tour Finals 2022 Diungkap PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/40/2728146/tak-terbebani-siti-fadia-silva-justru-termotivasi-dituntut-kejar-level-apriyani-rahayu-XsXLnpSVFx.jpg
Tak Terbebani, Siti Fadia Silva Justru Termotivasi Dituntut Kejar Level Apriyani Rahayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/15/40/2727916/gagal-catatkan-hasil-manis-di-bwf-world-tour-finals-2022-siti-fadia-akui-tak-puas-vz7tZ9zIqA.jpg
Gagal Catatkan Hasil Manis di BWF World Tour Finals 2022, Siti Fadia Akui Tak Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/14/40/2727277/berkaca-hasil-bwf-world-tour-finals-2022-anthony-ginting-cs-akan-difokuskan-dengan-hal-ini-tahun-depan-YWaZ0rPxwh.jpg
Berkaca Hasil BWF World Tour Finals 2022, Anthony Ginting Cs Akan Difokuskan dengan Hal Ini Tahun Depan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement