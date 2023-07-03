Kabar Terkini Firman Abdul Kholik, Tunggal Putra Buangan PBSI yang Hijrah ke Eropa

KABAR terkini Firman Abdul Kholik, tunggal putra buangan PBSI yang hijrah ke Eropa akan dibahas Okezone di artikel ini. Firman Abdul Kholik merupakan atlet tunggal putra Indonesia yang berasal dari PB Mutiara Cardinal Bandung, klub yang sama dengan Gregoria Mariska Tunjung.

Atlet kelahiran Banjar itu pernah menjadi penentu kemenangan Indonesia di beberapa event seperti Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2018 dan 2020. Firman juga sempat menyempurnakan kehadiran 4 serangkai tunggal putra di Pelatnas PBSI bersama Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Ihsan Maulana Mustofa.

Firman Abdul Kholik menunjukkan performa yang cukup gemilang pada musim 2019 dengan menyabet dua gelar di kejuaraan bulu tangkis yakni Vietnam International Challenge 2019 dan Akita Masters 2019. Namun, performanya dianggap tertinggal dari tunggal putra Pelatnas PBSI lainnya pada musim 2020.

Alhasil, Firman Abdul Kholik pun terpaksa harus terdegradasi dari Pelatnas PBSI pada 2021 sehingga berstatus sebagai pemain independen. Atlet 25 tahun itu terbuang dari PBSI dengan pebulu tangkis lainnya seperti Fitiriani hingga Angelica Wiratama.

Setelah terdegradasi dari PBSI, Firman pun memutuskan hijrah ke Swedia, Eropa untuk melanjutkan karier bulu tangkisnya. Luar biasanya, Firman berhasil naik podium lagi di beberapa kejuaraan bulu tangkis pada musim 2022 usai hengkang dari Pelatnas PBSI.

Dalam beberapa unggahan di Instagram pribadinya, tunggal putra asal Banjar, Jawa Barat tersebut berhasil naik podium pertama kali di ajang Dutch International 2022 di posisi runner-up. Firman dikalahkan wakil Denmark, Magnuss Johannesen di final dengan skor 19-21, 9-21.

Selain itu, Firman juga kembali keluar sebagai runner-up di Slovenia Future Series 2022 usai ditaklukkan rekan senegara, Andi Fadel Muhammad dengan skor 19-21, 27-29. Akan tetapi, pada musim 2023, mantan tunggal putra PBSI itu tampil kurang menjanjikan dalam dua turnamen yang diikutinya.