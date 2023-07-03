Shesar Hiren Rhustavito Masih Takut dengan Cedera, Akankah Comeback di Australia Open 2023?

TUNGGAL putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, dijadwalkan comeback di Australia Open 2023. Meskipun, Kepala Pelatih Tunggal Putra Indonesia, Irwansyah menilai anak didiknya itu masih sedikit merasakan takut dengan cederanya.

Sejauh ini Vito, sapaan akrab Shesar, masih tercatat dalam daftar pemain Australia Open 2023. Ajang Super 500 itu direncanakan akan berlangsung di Sydney, Australia pada 1-6 Agustus 2023.

Irwansyah mengatakan bahwa kondisi cedera Vito sudah membaik. Namun begitu, ia melihat bahwa pemain berusia 29 tahun itu masih terganggu dengan rasa takut terhadap cederanya.

Andai Vito masih bermasalah dengan ketakutan tersebut, Irwansyah bisa saja membatalkan comeback anak asuhnya di Australia Open 2023. Sebab, ia tidak ingin keberangkatannya menjadi sia-sia.

BACA JUGA:

"Saya mau coba. Tapi dari pikiran dulu, kalau dia masih takut, saya batalkan. Karena percuma kan?," ungkap Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Saya udah bilang sama Vito kita coba (di Australia Open) karena dia udah enggak sakit. Cuma ya menjalankannya itu butuh waktu," lanjutnya.