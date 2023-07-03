Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Canada Open 2023 Jadi Momen Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Patahkan Rekor Taufik Hidayat di Hadapan sang Legenda?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |05:10 WIB
Canada Open 2023 Jadi Momen Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Patahkan Rekor Taufik Hidayat di Hadapan sang Legenda?
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bakal tampil di Canada Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

CANADA Open 2023 berpotensi jadi momen Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan patahkan rekor Taufik Hidayat di hadapan sang legenda secara langsung. Taufik Hidayat kabarnya diundang ke Kanada untuk memberikan coaching clinic dan menyaksikan langsung pertandingan bersama para legenda bulu tangkis lainnya.

Pekan ini, Canada Open 2023 akan digelar pada Selasa (4/7/2023) hingga Minggu (9/7/2023) mendatang. Hanya ada satu wakil Indonesia yang tampil di ajang ini, yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Tidak ada seorang pun yang diberangkatkan oleh PBSI dari Pelatnas. Namun, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berpotensi membawa gelar dari turnamen level Super 500 tersebut.

Tekad The Daddies – julukan Ahsan/Hendra – untuk ikut dalam turnamen ini tak jauh-jauh dari upaya meraup poin demi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tak heran jika Ahsan/Hendra mengincar gelar juara di sini.

Jika mampu membawa pulang gelar, maka Ahsan/Hendra akan mengakhiri penantian Indonesia di Canada Open. Sebab, pebulu tangkis asal Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di ajang ini adalah Taufik Hidayat di Canada Open 2010.

Kala itu, Taufik Hidayat mengalahkan perwakilan Prancis, Brice Leverdez, di final dengan skor 21-15 dan 21-11. Kini, nyatanya Taufik Hidayat bisa menyaksikan langsung rekornya diakhiri oleh Ahsan/Hendra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/40/2844307/berapa-tinggi-badan-davi-silva-pebulu-tangkis-brasil-yang-miliki-tinggi-menjulang-YcBr7vbLNJ.jpg
Berapa Tinggi Badan Davi Silva, Pebulu Tangkis Brasil yang Miliki Tinggi Menjulang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/09/40/2843664/duel-epik-di-final-canada-open-2023-peperangan-sengit-pebulu-tangkis-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-R6GKpcb1q6.jpeg
Duel Epik di Final Canada Open 2023: Peperangan Sengit Pebulu Tangkis Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843302/saksikan-aksi-hebat-di-semifinal-canada-open-2023-kejar-kejaran-prestasi-para-pebulu-tangkis-terbaik-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-ZN1QNgAE5I.jpeg
Saksikan Aksi Hebat di Semifinal Canada Open 2023: Kejar-kejaran Prestasi Para Pebulu Tangkis Terbaik Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843124/hasil-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-tumbang-di-tangan-lee-yang-wang-chi-lin-wakil-indonesia-habis-lh130g485V.jpg
Hasil Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tumbang di Tangan Lee Yang/Wang Chi-lin, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842743/jadwal-wakil-indonesia-di-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-ditantang-juara-olimpiade-tokyo-2020-8TGESVU5M0.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Ditantang Juara Olimpiade Tokyo 2020!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842627/cara-mohammad-ahsan-bersalaman-dengan-perempuan-yang-bukan-mahramnya-di-canada-open-2023-jadi-sorotan-C78sFGscU1.jpg
Cara Mohammad Ahsan Bersalaman dengan Perempuan yang Bukan Mahramnya di Canada Open 2023 Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement