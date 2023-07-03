Canada Open 2023 Jadi Momen Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Patahkan Rekor Taufik Hidayat di Hadapan sang Legenda?

CANADA Open 2023 berpotensi jadi momen Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan patahkan rekor Taufik Hidayat di hadapan sang legenda secara langsung. Taufik Hidayat kabarnya diundang ke Kanada untuk memberikan coaching clinic dan menyaksikan langsung pertandingan bersama para legenda bulu tangkis lainnya.

Pekan ini, Canada Open 2023 akan digelar pada Selasa (4/7/2023) hingga Minggu (9/7/2023) mendatang. Hanya ada satu wakil Indonesia yang tampil di ajang ini, yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Tidak ada seorang pun yang diberangkatkan oleh PBSI dari Pelatnas. Namun, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berpotensi membawa gelar dari turnamen level Super 500 tersebut.

Tekad The Daddies – julukan Ahsan/Hendra – untuk ikut dalam turnamen ini tak jauh-jauh dari upaya meraup poin demi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tak heran jika Ahsan/Hendra mengincar gelar juara di sini.

Jika mampu membawa pulang gelar, maka Ahsan/Hendra akan mengakhiri penantian Indonesia di Canada Open. Sebab, pebulu tangkis asal Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di ajang ini adalah Taufik Hidayat di Canada Open 2010.

BACA JUGA: Istri Mohammad Ahsan Beri Jimat Sakti untuk sang Partner Hendra Setiawan Itu sebelum Berjuang Sendirian di Canada Open 2023

Kala itu, Taufik Hidayat mengalahkan perwakilan Prancis, Brice Leverdez, di final dengan skor 21-15 dan 21-11. Kini, nyatanya Taufik Hidayat bisa menyaksikan langsung rekornya diakhiri oleh Ahsan/Hendra.