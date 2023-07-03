Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mengenal Nyl Yakura, Pebulu Tangkis Berdarah Indonesia yang Jadi Andalan Kanada di Canada Open 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |04:10 WIB
Mengenal Nyl Yakura, Pebulu Tangkis Berdarah Indonesia yang Jadi Andalan Kanada di Canada Open 2023
Nyl Yakura, pebulu tangkis Kanada berdarah Indonesia yang akan tampil di Canada Open 2023 (Foto: Instagram/nylyakura)
A
A
A

MARI mengenal Nyl Yakura, pebulu tangkis berdarah Indonesia yang jadi andalan Kanada di Canada Open 2023. Pebulu tangkis yang bermain di nomor ganda putra tersebut mengatakan bahwa ibunya adalah orang Indonesia.

Nyl Yakura pernah mengutarakan hal ini ketika dirinya hendak tampil di Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Nyl mengaku memiliki darah Jepang juga dari sang Ayah. Namun, dia lahir dan besar di Kanada.

Nyl Yakura

“Saya Nyl Yakura, saya bermain bulu tangkis sejak berusia 10 tahun dan berasal dari Kanada,” kata Nyl Yakura ketika berbicara dalam wawancara khusus BWF yang disiarkan di kanal YouTube resmi mereka.

Nyl Yakura mengatakan bahwa perpaduan Jepang dan Indonesia adalah sesuatu yang bagus. Sebab, kedua negara tersebut hebat dalam bulu tangkis.

“Ayah saya dari Jepang, jadi saya punya keluarga dari Jepang. Sedangkan ibu saya dari Indonesia. Tentu ini adalah perpaduan yang bagus [untuk bulu tangkis],” tambah pebulu tangkis berusia 30 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/40/2844307/berapa-tinggi-badan-davi-silva-pebulu-tangkis-brasil-yang-miliki-tinggi-menjulang-YcBr7vbLNJ.jpg
Berapa Tinggi Badan Davi Silva, Pebulu Tangkis Brasil yang Miliki Tinggi Menjulang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/09/40/2843664/duel-epik-di-final-canada-open-2023-peperangan-sengit-pebulu-tangkis-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-R6GKpcb1q6.jpeg
Duel Epik di Final Canada Open 2023: Peperangan Sengit Pebulu Tangkis Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843302/saksikan-aksi-hebat-di-semifinal-canada-open-2023-kejar-kejaran-prestasi-para-pebulu-tangkis-terbaik-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-ZN1QNgAE5I.jpeg
Saksikan Aksi Hebat di Semifinal Canada Open 2023: Kejar-kejaran Prestasi Para Pebulu Tangkis Terbaik Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843124/hasil-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-tumbang-di-tangan-lee-yang-wang-chi-lin-wakil-indonesia-habis-lh130g485V.jpg
Hasil Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tumbang di Tangan Lee Yang/Wang Chi-lin, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842743/jadwal-wakil-indonesia-di-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-ditantang-juara-olimpiade-tokyo-2020-8TGESVU5M0.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Ditantang Juara Olimpiade Tokyo 2020!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842627/cara-mohammad-ahsan-bersalaman-dengan-perempuan-yang-bukan-mahramnya-di-canada-open-2023-jadi-sorotan-C78sFGscU1.jpg
Cara Mohammad Ahsan Bersalaman dengan Perempuan yang Bukan Mahramnya di Canada Open 2023 Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement