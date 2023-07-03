Mengenal Nyl Yakura, Pebulu Tangkis Berdarah Indonesia yang Jadi Andalan Kanada di Canada Open 2023

Nyl Yakura, pebulu tangkis Kanada berdarah Indonesia yang akan tampil di Canada Open 2023 (Foto: Instagram/nylyakura)

MARI mengenal Nyl Yakura, pebulu tangkis berdarah Indonesia yang jadi andalan Kanada di Canada Open 2023. Pebulu tangkis yang bermain di nomor ganda putra tersebut mengatakan bahwa ibunya adalah orang Indonesia.

Nyl Yakura pernah mengutarakan hal ini ketika dirinya hendak tampil di Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Nyl mengaku memiliki darah Jepang juga dari sang Ayah. Namun, dia lahir dan besar di Kanada.

“Saya Nyl Yakura, saya bermain bulu tangkis sejak berusia 10 tahun dan berasal dari Kanada,” kata Nyl Yakura ketika berbicara dalam wawancara khusus BWF yang disiarkan di kanal YouTube resmi mereka.

Nyl Yakura mengatakan bahwa perpaduan Jepang dan Indonesia adalah sesuatu yang bagus. Sebab, kedua negara tersebut hebat dalam bulu tangkis.

“Ayah saya dari Jepang, jadi saya punya keluarga dari Jepang. Sedangkan ibu saya dari Indonesia. Tentu ini adalah perpaduan yang bagus [untuk bulu tangkis],” tambah pebulu tangkis berusia 30 tahun tersebut.