HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Kegirangan Gara-Gara Sukses Kembali ke Podium F1 GP Austria 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:02 WIB
Charles Leclerc Kegirangan Gara-Gara Sukses Kembali ke Podium F1 GP Austria 2023
Charles Leclerc berhasil finis kedua di F1 GP Austria 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

CHARLES Leclerc kegirangan gara-gara sukses kembali ke podium F1 GP Austria 2023. Pasalnya, sudah lama sang pembalap Scuderia Ferrari tersebut tak merasakan podium.

Pembalap asal Monako ini finis kedua pada balapan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (2/7/2023) malam WIB. Dia terpaut 5,155 detik dari Max Verstappen yang kembali menjadi pemenang.

 Charles Leclerc

Meski gagal menang, meraih podium sudah menjadi pencapaian yang berarti bagi Leclerc. Sebab, pembalap berusia 25 tahun tersebut sebelumnya baru sekali merasakan podium di musim ini, yaitu ketika finis ketiga di F1 GP Azerbaijan 2023 April lalu.

"Sangat menyenangkan bisa naik podium lagi. Saya memiliki perasaan baik atas mobil yang saya kendarai sejak Jumat lalu," tutur Leclerc dilansir dari Speedweek, Minggu (2/7/2023).

"Sejak di Kanada, kami sudah merasa bahwa semuanya akan berjalan lebih baik lagi setelah itu. Kami ingin memastikannya di Austria sini dan itu terjadi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
