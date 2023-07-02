Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Race 2 MNC MXGP Lombok 2023: Menang, Romain Fabvre Gantian Asapi Jorge Prado!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:45 WIB
Hasil Race 2 MNC MXGP Lombok 2023: Menang, Romain Fabvre Gantian Asapi Jorge Prado!
Romain Febvre kala balapan. (Foto: Instagram/@romainfebrve)
A
A
A

HASIL race 2 MNC MXGP Lombok 2023 sudah diketahui. Hasilnya, Pembalap Kawasaki Racing Team MXGP, Romain Fabvre, meraih kemenangan.

Race 2 MNC MXGP Lombok 2023 digelar di Sirkuit Selaprang, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (2/7/2023) sore WIB. Dengan meraih kemenangan, Romain Fabvre pun gantian mengasapi Jorge Prado yang keluar sebagai pemenang di race 1.

Romain Febvre

Pada race 1 sendiri, Fabvre hanya finis di urutan kedua. Dia menyelesaikan balapan kedua 17 lap itu dalam waktu 35 menit 34,487 detik.

Sementara Jorge Prado, yang sebelumnya sukses memenangkan Race 1 di Sirkuit Selaparang, dia finis di belakangnya. Dia mencatatkan waktu yang selisih 1,808 detik saja.

Berbeda dengan Race 1 tadi, Race 2 ini memang berjalan lebih ketat. Pemabalap Monster Energy Yamaha MXGP, Glenn Coldenhoff yang kembali mengamankan podium ketiga hanya terpaut 3,178 detik saja dari Fabvre.

Lalu, rekan setimnya, Jeremy Seewer lagi-lagi juga finis keempat di Race 2. Crosser asal Swiss itu pun hanya berselisih tak sampai satu detik di belakang Coldenhoff.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
