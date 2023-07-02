Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Race 1 MNC MXGP Lombok 2023: Jorge Prado Menang, Romain Febvre Mengekor Ke-2!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |14:31 WIB
Hasil Race 1 MNC MXGP Lombok 2023: Jorge Prado Menang, Romain Febvre Mengekor Ke-2!
Jorge Prado kala berlaga. (Foto: Instagram/@jorgeprado61)
A
A
A

HASIL race 1 MNC MXGP Lombok 2023 sudah diketahui. Pembalap Red Bull GASGAS, Jorge Prado, keluar sebagai pemenang.

Sesi race 1 MNC MXGP Lombok 2023 digelar di Sirkuit Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (2/7/2023) siang WIB. Jorge Prado menyelesaikan balapan 17 lap itu dalam waktu 34 menit 39,379 detik.

Jorge Prado

Prado melaju dengan cepat sejak awal. Start dari posisi terdepan, dominasi pembalap asal Spanyol itu tak mampu dipatahkan oleh crosser lainnya.

Di podium, Prado sendiri ditemani oleh pembalap Kawasaki Racing Team MXGP, Romain Febvre. Dia mengamankan tempat kedua dengan selisih 7,1 detik dari Prado.

Kemudian, ada Glenn Coldenhoff di posisi ketiga. Pembalap Monster Energy Yamaha MXGP Team itu juga tampil moncer hingga berada jauh di depan para crosser lainnya.

