Profil Dilano vant Hoff, Pembalap Muda yang Meninggal Dunia karena Kecelakaan di Event yang Diikuti Valentino Rossi

PROFIL Dilano van't Hoff, pembalap muda yang meninggal dunia karena kecelakaan di event yang diikuti Valentino Rossi akan dibahas Okezone di artikel ini. Rider 18 tahun asal Belanda itu wafat usai terlibat kecelakaan saat balapan Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) 2023.

Balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, pada Sabtu (1/7/2023). Ajang FRECA 2023 ini merupakan salah satu balapan pendukung untuk acara utama balapan 24 Hours of Spa yang turut diikuti legenda MotoGP, Valentino Rossi.

Dilano van't Hoff sendiri menjalani balapan musim penuh keduanya di FRECA. Yang pertama, rider asal Belanda itu meraih satu podium di Barcelona. Ia ​​finis ketiga di ajang itu pada 2022. Sayangnya, dia harus mengembuskan napas terakhirnya tahun ini di FRECA 2023.

Insiden yang menewaskan Dilano van't Holff disebabkan oleh kecelakaan beruntun yang terjadi di dekat tikungan zig-zag menanjak setelah garis start di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia. Kecelakaan melibatkan beberapa mobil dipicu Tim Tramnitz, yang berada di urutan kedua.

Tramnitz kehilangan kendali atas mobil Tatuus-Renault FR-19 di puncak Raidillon, segera setelah safety car dipanggil menjelang lap terakhir. Setelah itu, terjadi lebih banyak kontak di belakang Tramnitz yang melibatkan Dilano van't Hoff.

Dilano van't Hoff pun kehilangan kendali atas mobilnya dalam kecelakaan pertama. Rider 18 tahun itu kemudian ditabrak oleh mobil lainnya dengan kecepatan tinggi saat berhenti di tengah lintasan lurus yang basah karena diguyur hujan hingga dinyatakan meninggal dunia.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Dilano van't Hoff itu? Dia merupakan rider muda kelahiran 26 Juli 2004 di Dordrecht Belanda. Dilano van't Hoff memulai karier internasionalnya pada usia sebelas tahun, berkompetisi di SKUSA SuperNationals.