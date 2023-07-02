Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Dilano vant Hoff, Pembalap Muda yang Meninggal Dunia karena Kecelakaan di Event yang Diikuti Valentino Rossi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |07:36 WIB
Profil Dilano vant Hoff, Pembalap Muda yang Meninggal Dunia karena Kecelakaan di Event yang Diikuti Valentino Rossi
Dilano Van 'T Hoff tewas saat insiden FRECA 2023/Foto: Shutterstock
A
A
A

PROFIL Dilano van't Hoff, pembalap muda yang meninggal dunia karena kecelakaan di event yang diikuti Valentino Rossi akan dibahas Okezone di artikel ini. Rider 18 tahun asal Belanda itu wafat usai terlibat kecelakaan saat balapan Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) 2023.

Balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, pada Sabtu (1/7/2023). Ajang FRECA 2023 ini merupakan salah satu balapan pendukung untuk acara utama balapan 24 Hours of Spa yang turut diikuti legenda MotoGP, Valentino Rossi.

 balapan

Dilano van't Hoff sendiri menjalani balapan musim penuh keduanya di FRECA. Yang pertama, rider asal Belanda itu meraih satu podium di Barcelona. Ia ​​finis ketiga di ajang itu pada 2022. Sayangnya, dia harus mengembuskan napas terakhirnya tahun ini di FRECA 2023.

 BACA JUGA:

Insiden yang menewaskan Dilano van't Holff disebabkan oleh kecelakaan beruntun yang terjadi di dekat tikungan zig-zag menanjak setelah garis start di Sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia. Kecelakaan melibatkan beberapa mobil dipicu Tim Tramnitz, yang berada di urutan kedua.

Tramnitz kehilangan kendali atas mobil Tatuus-Renault FR-19 di puncak Raidillon, segera setelah safety car dipanggil menjelang lap terakhir. Setelah itu, terjadi lebih banyak kontak di belakang Tramnitz yang melibatkan Dilano van't Hoff.

Dilano van't Hoff pun kehilangan kendali atas mobilnya dalam kecelakaan pertama. Rider 18 tahun itu kemudian ditabrak oleh mobil lainnya dengan kecepatan tinggi saat berhenti di tengah lintasan lurus yang basah karena diguyur hujan hingga dinyatakan meninggal dunia.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Dilano van't Hoff itu? Dia merupakan rider muda kelahiran 26 Juli 2004 di Dordrecht Belanda. Dilano van't Hoff memulai karier internasionalnya pada usia sebelas tahun, berkompetisi di SKUSA SuperNationals.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/10/18/38/516995/AqOfVLO101.jpg
Rossi Bingung Akan Motor Tunggangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/02/08/38/422557/I05lHnwRzH.jpg
Rossi Rebut Laureus Award 2011
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/10/13/38/382034/HIbHWUzgZX.jpg
November, Rossi Akan Jalani Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/10/08/38/380425/F09TK1BlpX.jpg
Rossi Belum Putuskan untuk Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/09/24/38/375716/TN6m6xIqxu.jpg
Gardner: Operasi Sekarang, Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/09/20/38/373671/ykUbjLZuTX.jpg
Rossi Absen di Seri Penutup?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement