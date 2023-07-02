Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Gregoria Mariska Diminta Netizen Bertahan hingga Olimpiade 2028

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |22:43 WIB
Reaksi Gregoria Mariska Diminta Netizen Bertahan hingga Olimpiade 2028
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, mengomentari permintaan netizen yang berharap dirinya bertahan menjadi pebulu tangkis hingga Olimpiade 2028. Gregoria pun kaget mendengar hal itu.

Gregoria diketahui masih menjadi andalan di nomornya hingga saat ini. Pemain yang tahun ini akan genap berusia 24 tahun itu sangat diharapkan untuk bersinar di Olimpiade Paris 2024.

Gregoria Mariska Tunjung

Namun, netizen Indonesia pun baru-baru ini dihebohkan dengan pengumuman pertunangannya dengan musisi Tanah Air, Mikha Angelo. Hal ini lantas membuat warganet khawatir Gregoria akan segera menikah dalam waktu dekat.

Meski begitu, Gregoria belum bisa berbicara banyak tentang pernikahannya. Akan tetapi, banyak pihak terutama netizen berharap Gregoria jangan buru-buru menikah untuk bisa bermain hingga Olimpiade Los Angeles 2028.

Ketika ditanya awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Pelatnas PBSI Cipayung, beberapa hari lalu, Gregoria sontak kaget. Ia mengaku belum kepikiran sama sekali untuk bermain hingga 2028 yang artinya sudah berusia 29 tahun.

"Waduh," ungkap Gregoria menunjukkan wajah kaget.

"Sebetulnya target sejauh ini ya memang sedang jalanin bulu tangkis, memang fokusnya dalam 2-3 tahun ke depan masih di sini. Tapi jujur, untuk 2028 belum kepikiran apa-apa karena itu jauh banget," lanjutnya.

