HOME SPORTS NETTING

Christian Adinata Beri Kabar Baik soal Kondisi Cedera Lututnya: Sudah Bisa Berjalan Tanpa Kruk!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |20:30 WIB
Christian Adinata Beri Kabar Baik soal Kondisi Cedera Lututnya: Sudah Bisa Berjalan Tanpa Kruk!
Christian Adinata kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Christian Adinata, ungkap kondisi terkini cedera pada lututnya. Dia pun memberi kabar baik karena kini sudah bisa berjalan tanpa kruk.

Christian Adinata kini sudah memasuki pekan kelima masa penyembuhan cedera. Perkembangan baik pun sudah terlihat. Tetapi, meski sudah bisa berjalan tanpa kruk, pemain kelahiran Pati itu masih cukup tertatih-tatih dalam melangkah.

Christian Adinata

Momen itu disaksikan langsung oleh awak media, termasuk MNC Portal, saat menemuinya di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu, 27 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Christian juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya dalam proses belajar untuk menekuk lutunya lagi secara normal.

“Paling update kondisinya kan kemarin dari awal cedera enggak boleh nekuk sama Prof Niko selama 3-4 minggu. Ini sekarang sudah masuk minggu kelima dan sekarang lagi proses buat belajar nekuknya itu supaya bisa nekuk normal lagi,” ujar Christian.

“Tapi kan enggak gampang buat nekuk normal. Karena posisi sekarang lututnya agak nge-freeze kan, kaku segala macam, jadi memang pas buat belajar nekuk memang agak sakit, tapi mesti dipaksa sih. Cuma prosesnya memang enggak sebentar butuh waktu agak lama,” sambungnya.

Kendati cedera lutut, Christian menyebut bahwa dirinya masih bisa melakukan latihan untuk melatih bagian atas tubuhnya. Selain itu, dia rutin menjalani fisioterapi untuk membantu cederanya pulih.

“Kan kaki sakit, tapi tangan masih bisa latihan, jadi latihan untuk upper body-nya. Paling sama fisioterapi juga. Itu sih paling yang dirutinin setiap hari untuk saat ini,” jelas Christian Adinata.

Halaman:
1 2
