HOME SPORTS NETTING

Istri Mohammad Ahsan Beri Jimat Sakti untuk sang Partner Hendra Setiawan Itu sebelum Berjuang Sendirian di Canada Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |10:30 WIB
Istri Mohammad Ahsan Beri Jimat Sakti untuk sang Partner Hendra Setiawan Itu sebelum Berjuang Sendirian di Canada Open 2023
Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan siap bertanding di Canada Open 2023/Foto: PBSI
A
A
A

ISTRI Mohammad Ahsan, Christine Novitania, beri jimat sakti untuk sang partner Hendra Setiawan itu sebelum berjuang sendirian di Canada Open 2023. Jimat sakti yang dimaksud adalah doa dari sang istri Babah Ahsan, sapaan akrab Mohammad Ahsan.

Seperti diketahui, Canada Open 2023 akan segera berlangsung di Calgary, Canada, pada 4-9 Juli 2023 mendatang. Turnamen BWF level Super 500 ini merupakan turnamen pembuka pada kalender BWF World Tour di Juli 2023 ini.

 ahsan

Sayangnya, Indonesia hanya mengutus satu wakil saja di ajang tersebut yakni di sektor ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra. Bahkan, Canada Open 2023 sendiri tidak akan diramaikan oleh banyak pasangan top 10.

Namun, masih ada pasangan top lainnya yang akan berlaga di Canada Open 0223. Sebut saja seperti Takuro Hoki/Yugo Kobayashi asal Jepang yang berstatus unggulan pertama, Kim Astrup/Anders Rasmussen asal Denmark berstatus unggulan ketiga, dan pasangan kuat lainnya seperti Lee Yang/Wang Chi-Lin asal Taiwan.

 BACA JUGA:

Sementara itu, The Daddies, julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, sendiri datang sebagai unggulan kedua di Canada Open 2023. Turnamen tersebut sudah masuk masa perhitungan poin Olimpiade 2024 yang dibuka BWF per 1 Mei 2023 lalu.

Halaman:
1 2
