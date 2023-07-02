Advertisement
NETTING

Jelang Laga Pertamanya di Wimbledon 2023, Nick Kyrgios Mengaku Tanpa Beban

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |04:02 WIB
Jelang Laga Pertamanya di Wimbledon 2023, Nick Kyrgios Mengaku Tanpa Beban
Nick Kyrgios tak terbenani jelang laga pertamanya di Wimbledon 2023 (Foto: REUTERS)
JELANG laga pertamanya di Wimbledon 2023, Nick Kyrgios mengaku tanpa beban. Petenis asal Australia itu mengaku santai jelang pertandingannya di ajang Grand Slam tertua di dunia tersebut.

Wimbledon 2023 akan digelar di All England Lawn Tennis Club, London pada 3 hingga 16 Juli 2023. Namun, ajang tenis ini sejatinya sudah dimulai sejak 26 Juni pada babak kualifikasi.

Nick Kyrgios

"Saya pikir saya tidak ada beban di turnamen ini. Bahkan, justru kalaupun memang itu ada, tekanan tersebut akan membantu saya," ujar Kyrgios, dilansir dari Tennis World, Sabtu (1/7/2023).

"Terlebih lagi dengan hasil baik yang pernah saya raih di sana dan juga saya juga sudah mengetahui Centre Court dengan sangat baik," lanjutnya.

Kyrgios sukses mencapai final pada gelaran Wimbledon tahun lalu. Namun, dia tumbang dari Novak Djokovic di laga puncak dengan skor 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, dan 6-7).

