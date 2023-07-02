Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis yang Terkenal karena Kecantikan dan Prestasinya, Nomor 1 Juara Dunia 3 Kali

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |06:02 WIB
5 Pebulu Tangkis yang Terkenal karena Kecantikan dan Prestasinya, Nomor 1 Juara Dunia 3 Kali
Huang Yaqiong, pebulu tangkis asal China yang berprestasi (Foto: Instagram/hyaqiongfans)
A
A
A

SEBANYAK 5 pebulu tangkis yang terkenal karena kecantikan dan prestasinya akan dibahas di sini. Banyak di antara mereka yang merebut titel bergengsi pada tahun 2023 ini.

Tak hanya cantik, para pebulu tangkis wanita juga memiliki keahlian yang luar biasa di lapangan. Banyak di antara mereka yang mencuri perhatian karena prestasinya.

Carolina Marin

Setidaknya, ada lima pebulu tangkis yang terkenal karena kecantikan dan prestasinya. Siapa sajakah mereka? Mari membahasnya di bawah ini.

Berikut 5 Pebulu Tangkis yang Terkenal karena Kecantikan dan Prestasinya

5. Chiharu Shida

Chiharu Shida

Chiharu Shida merupakan pebulu tangkis asal Jepang yang bermain di nomor ganda putri. Bersama Nami Matsuyama, Chiharu Shida berada di posisi kedua dalam ranking BWF pada saat ini.

Pada tahun ini, duet Nami Matsuyama/Chiharu Shida sudah memenangkan titel bergengsi, yaitu India Open 2023. Selain itu, mereka juga sukses mencapai final German Open 2023.

4. Alexandra Boje

Alexandra Boje

Alexandra Boje merupakan pebulu tangkis ganda campuran asal Denmark. Pada saat ini, Boje bersama pasangannya, Mathias Christiansen, ada di ranking kesembilan BWF.

Pada tahun ini, pasangan Christiansen/Boje telah memenangkan dua gelar. Itu adalah Spain Masters 2023 dan yang terbaru Singapore Open 2023 yang dimainkan bulan Juni lalu.

Halaman:
1 2 3
