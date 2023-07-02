Fabio Quartararo Buka Suara soal Tandemnya di Tim Yamaha pada MotoGP 2024

ANDORRA – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, buka suara soal tandemnya pada MotoGP 2024. Dia mengaku tak memiliki preferensi apa pun soal memilih rekan setim.

Meski begitu, Quartararo berharap bisa bertandem dengan sosok yang sudah berpengalaman di kelas utama. Namun, dia tak mau ambil pusing soal siapa sosok yang akan menjadi rekan setimnya musim depan.

“Topik tentang siapa pembalap yang akan datang ke Yamaha bukan urusan saya. Saya tidak punya preferensi di sana,” kata Quartararo, dilansir dari Speedweek, Minggu (2/7/2023).

“Siapa pun yang datang atau tetap bersama tim, saya tidak punya aspirasi atau ide pribadi untuk posisi ini. Tentu saja saya akan menyambut seseorang dengan pengalaman MotoGP. Tapi spesifiknya yang mana, saya tidak terlalu peduli,” sambungnya.