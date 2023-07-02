Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Buka Suara soal Tandemnya di Tim Yamaha pada MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |19:58 WIB
Fabio Quartararo Buka Suara soal Tandemnya di Tim Yamaha pada MotoGP 2024
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP bersama Yamaha. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
A
A
A

ANDORRA – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, buka suara soal tandemnya pada MotoGP 2024. Dia mengaku tak memiliki preferensi apa pun soal memilih rekan setim.

Meski begitu, Quartararo berharap bisa bertandem dengan sosok yang sudah berpengalaman di kelas utama. Namun, dia tak mau ambil pusing soal siapa sosok yang akan menjadi rekan setimnya musim depan.

Fabio Quartararo

“Topik tentang siapa pembalap yang akan datang ke Yamaha bukan urusan saya. Saya tidak punya preferensi di sana,” kata Quartararo, dilansir dari Speedweek, Minggu (2/7/2023).

“Siapa pun yang datang atau tetap bersama tim, saya tidak punya aspirasi atau ide pribadi untuk posisi ini. Tentu saja saya akan menyambut seseorang dengan pengalaman MotoGP. Tapi spesifiknya yang mana, saya tidak terlalu peduli,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement