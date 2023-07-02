Marc Marquez Wajib Berdamai dengan Valentino Rossi jika Ingin Kembali ke Performa Terbaiknya?

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez, wajib berdamai dengan Valentino Rossi jika ingin kembali ke performa terbaiknya? Ya, The Baby Alien, julukan Marc Marquez, telah mengalami penurunan performa yang drastis sejak mengalami cedera di Sirkuit Jerez pada MotoGP Spanyol 2020.

Menariknya, kemerosotan performa Marc Marquez di MotoGP selalu dikaitkan dengan mantan rival bebuyutannya, Valentino Rossi. Tak sedikit fans The Doctor, julukan Valentino Rossi, menyebut kondisi Marc Marquez di MotoGP saat ini adalah karma dari insiden yang terjadi di MotoGP 2015.

Saat itu, Marc Marquez dituduh menggagalkan gelar juara dunia MotoGP ke-10 yang hendak diraih Valentino Rossi. Setelah insiden tersebut, Marc Marquez pun mengalami cedera parah pada MotoGP Spanyol 2020 hingga harus dioperasi.

Pada April 2021 lalu, rider asal Spanyol tersebut justru memberi sindiran kepada Valentino Rossi. Marc Marquez menilai The Doctor pada saat itu sudah tak kompetitif lagi dan disarankan untuk segera pensiun. Namun, Valentino Rossi masih tetap memaksa ikut balapan.

“Saya masih merasa kompetitif, tetapi akan ada hari dan waktu untuk menerima generasi baru telah tiba, lebih baik dari Anda,” ujar Marc Marquez dikutip dari The Race.

“Ketika saya tak merasa lagi mampu memenangkan balapan, bagi saya lebih baik di rumah saja. Karena saya di sini bertarung untuk mereka semua,” lanjut Marc Marquez.