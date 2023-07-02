Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Wajib Berdamai dengan Valentino Rossi jika Ingin Kembali ke Performa Terbaiknya?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |12:24 WIB
Marc Marquez Wajib Berdamai dengan Valentino Rossi jika Ingin Kembali ke Performa Terbaiknya?
Marc Marquez dan Valentino Rossi/Foto: MotoGP
A
A
A

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez, wajib berdamai dengan Valentino Rossi jika ingin kembali ke performa terbaiknya? Ya, The Baby Alien, julukan Marc Marquez, telah mengalami penurunan performa yang drastis sejak mengalami cedera di Sirkuit Jerez pada MotoGP Spanyol 2020.

Menariknya, kemerosotan performa Marc Marquez di MotoGP selalu dikaitkan dengan mantan rival bebuyutannya, Valentino Rossi. Tak sedikit fans The Doctor, julukan Valentino Rossi, menyebut kondisi Marc Marquez di MotoGP saat ini adalah karma dari insiden yang terjadi di MotoGP 2015.

 Marc Marquez

Saat itu, Marc Marquez dituduh menggagalkan gelar juara dunia MotoGP ke-10 yang hendak diraih Valentino Rossi. Setelah insiden tersebut, Marc Marquez pun mengalami cedera parah pada MotoGP Spanyol 2020 hingga harus dioperasi.

Pada April 2021 lalu, rider asal Spanyol tersebut justru memberi sindiran kepada Valentino Rossi. Marc Marquez menilai The Doctor pada saat itu sudah tak kompetitif lagi dan disarankan untuk segera pensiun. Namun, Valentino Rossi masih tetap memaksa ikut balapan.

 BACA JUGA:

“Saya masih merasa kompetitif, tetapi akan ada hari dan waktu untuk menerima generasi baru telah tiba, lebih baik dari Anda,” ujar Marc Marquez dikutip dari The Race.

“Ketika saya tak merasa lagi mampu memenangkan balapan, bagi saya lebih baik di rumah saja. Karena saya di sini bertarung untuk mereka semua,” lanjut Marc Marquez.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/38/3041799/4-pembalap-top-motogp-yang-pindah-negara-karena-menghindari-pajak-nomor-1-valentino-rossi-4vibhXt0zH.jpg
4 Pembalap Top MotoGP yang Pindah Negara karena Menghindari Pajak, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/38/3033852/kisah-valentino-rossi-yang-nyaris-pensiun-sebelum-tampil-di-motogp-kecelakaan-mobil-2kmQikQ2nz.jpg
Kisah Valentino Rossi yang Nyaris Pensiun Sebelum Tampil di MotoGP karena Kecelakaan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/38/3032195/5-pembalap-yang-pernah-ribut-dengan-valentino-rossi-nomor-1-sampai-adu-jotos-SMlKrmrlxx.jpg
5 Pembalap yang Pernah Ribut dengan Valentino Rossi, Nomor 1 Sampai Adu Jotos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/38/2981240/kisah-valentino-rossi-yang-pernah-ngambek-dan-puasa-senyum-selama-empat-hari-karena-skandal-ini-Pi1mdYRX7W.jpg
Kisah Valentino Rossi yang Pernah Ngambek dan Puasa Senyum Selama Empat Hari karena Skandal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/38/2974518/siapa-pembalap-veteran-yang-sangat-dikagumi-valentino-rossi-ini-sosoknya-3D29GnoPdP.jpg
Siapa Pembalap Veteran yang Sangat Dikagumi Valentino Rossi? Ini Sosoknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/38/2957513/lebarkan-sayap-bisnis-valentino-rossi-bikin-perusahaan-agensi-vr46-g14lRr1gUx.jpg
Lebarkan Sayap Bisnis, Valentino Rossi Bikin Perusahaan Agensi VR46
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement