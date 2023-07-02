Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Playoff IBL 2023 Hari Ini: Pelita Jaya Makin Perkasa, Dewa United vs RANS PIK Dilanjutkan ke Gim Ketiga

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |23:22 WIB
Hasil Playoff IBL 2023 Hari Ini: Pelita Jaya Makin Perkasa, Dewa United vs RANS PIK Dilanjutkan ke Gim Ketiga
Pelita Jaya mengalahkan Bima Perkasa di playoff IBL 2023 (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)
HASIL playoff IBL 2023 pada Minggu (2/7/2023) akan dibahas di sini. Pelita Jaya makin perkasa atas Bima Perkasa setelah memenangkan gim keduanya, sedangkan Dewa United vs RANS PIK akan berlanjut ke gim ketiga.

Pelita Jaya memenangkan gim keduanya di ronde pertama playoff IBL 2023. Skuad asuhan Djordje Jovicic tampil dominan dengan melibas Bima Perkasa 81-73 untuk melaju ke babak selanjutnya.

Pelita Jaya

Andakara Prastawa dan kolega terus unggul sepanjang pertandingan dengan jarak poin yang cukup jauh. Meski Bima Perkasa sukses menambah 10 poin lebih banyak pada kuarter terakhir, Pelita Jaya masih sukses lolos karena keunggulan yang tetap terjaga.

Prastawa on fire pada laga tersebut dengan membukukan double-double 26 poin dan sepuluh rebound. Guard andalan Timnas Indonesia itu juga sukses memasukkan tujuh tembakan tiga angka dari 12 percobaan.

Muhamad Arighi yang bermain selama 32 menit juga tampil gemilang dengan torehan 19 poin, tiga rebound, dan tiga asis. Dominique Sutton membantu dengan double-double 14 poin dan 12 rebound.

Dengan kemenangan ini, Pelita Jaya pun mengunci kemenangan 2-0 atas Bima Perkasa. Mereka akan menghadapi salah satu di antara Satria Muda dan Bali United di babak berikutnya.

Sementara itu, bentrokan antara Dewa United dan RANS PIK Basketball harus berlanjut hingga gim ketiga. Pasalnya, Dewa United sukses merebut gim kedua dengan kemenangan 76-67 dan membuat kedudukan imbang 1-1.

Halaman:
1 2
