Hasil Kualifikasi MNC MXGP Lombok 2023: Jorge Prado Amankan Pole Position!

HASIL Kualifikasi MNC MXGP Lombok 2023 sudah diketahui. Pembalap Red Bull GASGAS, Jorge Prado, sukses keluar sebagai yang tercepat hingga mengamankan pole position untuk balapan nanti.

Sesi kualifikasi MNC MXGP Lombok 2023 digelar di Sirkuit Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (1/7/2023) sore WITA. Prado yang tampil apik mencatatkan waktu terbaiknya 24 menit 54,741 detik.

Waktu lap terbaiknya diraih pada putaran ke-7 dengan meraih waktu 1 menit 54,387 detik. Crosser Spanyol lainnya, Ruben Fernandez, secara mengejutkan menempati posisi kedua di belakang Prado.

Pembalap Honda itu hanya berjarak 1,78 detik dari Prado. Romain Febvre (Kawasaki) melengkapi tiga besar dengan waktu 2,858 detik di belakang Fernandez.

Jeremy Seewer (Yamaha) mengekor di belakangnya dengan mencatatkan total waktu 25 menit 1,946 detik. Valentin Guillod (Honda) mengikuti di posisi kelima dengan perbedaan waktu hingga 8,089 detik dari Seewer.

Posisi keenam dan ketujuh ditempati dua pembalap Yamaha, Calvin Vlaanderen dan Glenn Coldenhoff. Kedua pembalap asal Belanda itu finis di depan Alberto Forat (KTM) dan Benoit Paturel (Yamaha) di posisi delapan dan sembilan.