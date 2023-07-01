Hasil Time Practice MNC MXGP Lombok 2023: Jorge Prado Tampil Menggila, Romain Febvre Mengekor Ke-2

HASIL Time Practice MNC MXGP Lombok 2023 sudah diketahu. Pembalap Red Bull GASGAS, Jorge Prado, tampil menggila sehingga keluar sebagai yang tercepat.

Sesi Time Practice MNC MXGP Lombok 2023 digelar di Sirkuit Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (1/7/2023) siang WITA. Prado bertengger di 3 besar bersma adengan Jorge Romain dan juga Jeremy Seewer.

Hasil tersebut membuat Prado sukses melesat dari waktu yang dicatatkannya pada latihan bebas pagi hari ini. Dalam sesi tersebut, dirinya hanya mampu menempati posisi ke-6 dengan waktu 1 menit 55,608 detik.

Jeremy Seewer yang finis terdepan pada latihan bebas pagi hari ini menduduki posisi ketiga. Pembalap asal Swiss itu mencatatkan waktu 1 menit 49,454 detik.

Posisi keempat ditempati Ruben Fernandez (HRC) yang mencatatkan waktu 1 menit 49,590 detik. Waktu yang ditorehkannya itu lebih lambat 1,19 detik dari Prado di posisi terdepan.

Calvin Vlaanderen (Yamaha) melengkapi lima besar dalam sesi time practice siang hari ini. Dia hanya tertinggal 0,081 detik dari Fernandez di depannya.