HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Latihan Bebas MNC MXGP Lombok 2023: Jeremy Seewer Jadi yang Tercepat

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:50 WIB
Hasil Latihan Bebas MNC MXGP Lombok 2023: Jeremy Seewer Jadi yang Tercepat
Hasil latihan bebas MNC MXGP Lombok 2023. (Foto: Instagram/mxgp)
MATARAM - Pembalap Monster Energy Yamaha, Jeremy Seewer berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas MNC MXGP Lombok 2023, Sabatu (1/7/2023) siang WIB. Digelar di Sirkuit Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Seewer menjadi yang tercepat usai mengalahkan pembalap motocross kuat lainnya, yakni Valentin Guillod dan Romain Febvre.

Pembalap asal Swiss itu mencatatkan waktu tercepatnya di 1 menit 53,154 detik. Dia berhasil mengungguli Valentin Guillod (Honda) dan Romain Febvre (Kawasaki Racing) yang masing-masing menduduki posisi kedua dan ketiga.

Guillod mencatatkan waktu 0,707 detik di belakang Seewer dengan 1 menit 53,861 detik. Sementara itu, Febvre yang memenangi Race 2 MNC MXGP Sumbawa 2023 akhir pekan lalu finis dengan waktu 0,825 detik di belakang Seewer.

Posisi keempat diduduki oleh pembalap Monster Energy Yamaha Glenn Coldenhoff dengan mencatatkan waktu 1 menit 54,021 detik. Pembalap Yamaha lainnya, Calvin Vlaanderen, melengkapi lima besar dengan waktu 0,470 detik di belakang rekannya itu.

MXGP Lombok 2023

Pemenang Race 1 MNC MXGP Sumbawa 2023, Jorge Prado (Red Bull GASGAS), menduduki posisi keenam dengan perbedaan sekitar dua detik dari Seewer di posisi pertama. Dia mencatatkan waktu 1 menit 55,608 detik.

Benoit Paturel menjadi pembalap Yamaha keempat yang sukses berada di sepuluh besar. Waktu 1 menit 56,080 detik yang dicatatkannya mampu menempatkan dirinya di posisi ke-8 di belakang Alberto Forato (KTM).

Halaman:
1 2
