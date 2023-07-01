Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kembali Jadi Ketum KOI, Raja Sapta Oktohari Ingin Bawa Indonesia Berdiri di Panggung Dunia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |05:53 WIB
Kembali Jadi Ketum KOI, Raja Sapta Oktohari Ingin Bawa Indonesia Berdiri di Panggung Dunia
Ketum KOI periode 2023-2027, Raja Sapta Oktohari. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) alias NOC Indonesia untuk periode 2023-2027 kembali dipercayakan kepada Raja Sapta Oktohari. Demi membalas kepercayaan itu, pria yang akrab disapa Okto tersebut pun kini memiliki visi dan misi yang dirangkum dalam tagline Berdiri di Panggung Dunia.

Seperti yang diketahui, Okto sudah memimpin KOI sejak periode 2019-2023. Berkat kepemimpinannya yang memuaskan, Okto lantas kembali dipilih untuk memimpin organisasi tersebut hingga 2027 mendatang.

Okto pun ditemani oleh wakilnya, Ismail Ning pada periode 2023-2027 ini. Mereka terpilih secara aklamasi dalam Kongres KOI 2023 yang berlangsung di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 30 Juni 2023.

Selepas dipastikan kembali terpilih, Okto pun menjelaskan visi dan misinya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia. Dia yakin Indonesia punya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk berbicara di pentas dunia olahraga internasional.

Raja Sapta Oktohari kembali terpilih jadi Ketum KOI (Andhika Khoirul/MPI)

"Saya merangkum semuanya (visi dan misi) menjadi satu kalimat yaitu 'Berdiri di Panggung Dunia'," kata Okto, Sabtu (1/7/2023).

"Kenapa berdiri di panggung dunia? Karena kita menyadari Indonesia sebagai negara dengan populasi nomor empat terbesar di dunia tetapi kita belum berdiri pada tempatnya," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477/erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement