Kembali Jadi Ketum KOI, Raja Sapta Oktohari Ingin Bawa Indonesia Berdiri di Panggung Dunia

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) alias NOC Indonesia untuk periode 2023-2027 kembali dipercayakan kepada Raja Sapta Oktohari. Demi membalas kepercayaan itu, pria yang akrab disapa Okto tersebut pun kini memiliki visi dan misi yang dirangkum dalam tagline Berdiri di Panggung Dunia.

Seperti yang diketahui, Okto sudah memimpin KOI sejak periode 2019-2023. Berkat kepemimpinannya yang memuaskan, Okto lantas kembali dipilih untuk memimpin organisasi tersebut hingga 2027 mendatang.

Okto pun ditemani oleh wakilnya, Ismail Ning pada periode 2023-2027 ini. Mereka terpilih secara aklamasi dalam Kongres KOI 2023 yang berlangsung di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 30 Juni 2023.

Selepas dipastikan kembali terpilih, Okto pun menjelaskan visi dan misinya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia. Dia yakin Indonesia punya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk berbicara di pentas dunia olahraga internasional.

"Saya merangkum semuanya (visi dan misi) menjadi satu kalimat yaitu 'Berdiri di Panggung Dunia'," kata Okto, Sabtu (1/7/2023).

"Kenapa berdiri di panggung dunia? Karena kita menyadari Indonesia sebagai negara dengan populasi nomor empat terbesar di dunia tetapi kita belum berdiri pada tempatnya," tambahnya.