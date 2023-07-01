Mohammad Ahsan Quality Time Bareng Keluarga Jelang Tampil di Kanada Open 2023, Admin BWF Ikut Beri Sorotan: Fondasi yang Kuat!

PEBULU tangkis Indonesia, Mohammad Ahsan, terus mencuri perhatian. Kali ini, dia jadi sorotan lewat foto momen quality time bersama keluarga tercinta jelang tampil di Kanada Open 2023. Bahkan, foto itu sampai dikomentari admin BWF yang melempar pujian.

Ya, Ahsan bersama partner bermainnya, Hendra Setiawan, akan mentas di Kanada Open 2023. Ajang itu akan digelar Arena WinSport, Calgary, Kanada, pada 4-9 Juli 2023.

Sebelum terbang jauh ke Kanada, Ahsan pun menghabiskan waktunya bersama keluarga. Momen itu diketahui dalam unggahan teranyar di akun Instagram milik istri Ahsan, yakni Christine Novitania.

Dalam unggahan itu, terlihat keseruan Mohammad Ahsan berenang bersama ketiga anaknya dan juga bersama istri tercinta. Senyum semringah terlihat di wajah mereka.

“Keluarga adalah jantung dari sebuah rumah. Masya Allah,” tulis Christine Novitania di akun Instagram pribadinya, @just_itinee.