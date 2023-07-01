Update Daftar Wakil Indonesia di Australia Open 2023: Ada 6 Wakil yang Mundur

DAFTAR wakil Indonesia di ajang Australia Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada sedikit perubahan yang terjadi karena sejumlah pebulu tangkis Indonesia mundur dari ajang berlevel Super 500 itu.

Di antaranya, ada dua wakil Indonesia di sektor ganda putri yang dipastikan mundur. Mereka adalah Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari dan Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari.

Mundurnya Ribka/Lanny dan Rachel/Meilysa membuat wakil Indonesia di sektor ganda putri kini menyisakan dua pasangan saja untuk ajang Australia Open 2023. Mereka adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Selain dari ganda putri, wakil Indonesia di tunggal putri juga mengalami perubahan. Tiga wakil dipastikan mundur, mereka adalah Stephanie Widjaja, Bilqis Prasista, dan Tasya Farahnailah.

Sebelumnya, ketiga atlet tersebut masuk daftar cadangan. Dengan mundurnya Bilqis cs, sektor tunggal putri kini hanya tinggal menyisakan tiga wakil saja.

Dua perwakilan akan memulai langsung dari babak utama, yakni Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi. Sementara itu, Ester Nurumi Tri Wardoyo akan memulai perjalanannya dari babak kualifikasi.

Selanjutnya, di ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang sebelumnya terdaftar, juga mundur. Diketahui, Marcus sedang menjalani pemulihan cedera pada kakinya.

Dengan begitu, Indonesia mengirimkan enam pasangan saja ke Australia Open 2023. Di antaranya, ada ganda putra nomor 1 dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.