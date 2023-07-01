Berkat Medali Emas SEA Games 2023 dan Lolos Semifinal Indonesia Open 2023, Kepercayaan Diri Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Meningkat

JAKARTA - Keberhasilan merebut medali emas SEA Games 2023 dan lolos ke semifinal Indonesia Open 2023 ternyata amat berarti untuk ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Sebab berkat dua ajang tersebut, kini Pramudya/Yeremia merasa kepercayaan diri mereka meningkat.

Kepercayaan diri memang dibutuhkan Pramudya/Yerem ia yang sempat lama tak bermain bersama. Seperti yang diketahui, mereka baru comeback pada awal 2023. Sebelumnya mereka sempat berpisah karena cedera yan diderita Yeremia.

Pada awal bermain bersama lagi, performa Pramudya/Yeremia bisa dikatakan kurang baik. Namun, secara perlahan pasangan berjuluk The Prayer itu kini mulai mengalami grafik yang cukup baik.

Pada Mei 2023, mereka sukses meraih medali emas SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Bahkan bukan hanya satu emas saja, mereka sukses menggondol dua emas di nomor beregu putra dan perorangan ganda putra.

Hal ini diakui Pramudya/Yeremia membuat kepercayaan diri semakin meningkat. Apalagi itu merupakan gelar pertama mereka sejak comeback pada awal tahun ini.

"Untuk kepercayaan diri ya pasti lebih meningkat. Mungkin abis juara di SEA Games ya bisa tambah percaya diri dan kita sudah bisa ada di level yang sebelumnya," ucap Yeremia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Sabtu (1/7/2023).