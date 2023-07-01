Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Berkat Medali Emas SEA Games 2023 dan Lolos Semifinal Indonesia Open 2023, Kepercayaan Diri Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Meningkat

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |13:24 WIB
Berkat Medali Emas SEA Games 2023 dan Lolos Semifinal Indonesia Open 2023, Kepercayaan Diri Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Meningkat
Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Keberhasilan merebut medali emas SEA Games 2023 dan lolos ke semifinal Indonesia Open 2023 ternyata amat berarti untuk ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Sebab berkat dua ajang tersebut, kini Pramudya/Yeremia merasa kepercayaan diri mereka meningkat.

Kepercayaan diri memang dibutuhkan Pramudya/YeremPramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitania yang sempat lama tak bermain bersama. Seperti yang diketahui, mereka baru comeback pada awal 2023. Sebelumnya mereka sempat berpisah karena cedera yan diderita Yeremia.

Pada awal bermain bersama lagi, performa Pramudya/Yeremia bisa dikatakan kurang baik. Namun, secara perlahan pasangan berjuluk The Prayer itu kini mulai mengalami grafik yang cukup baik.

Pada Mei 2023, mereka sukses meraih medali emas SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Bahkan bukan hanya satu emas saja, mereka sukses menggondol dua emas di nomor beregu putra dan perorangan ganda putra.

Hal ini diakui Pramudya/Yeremia membuat kepercayaan diri semakin meningkat. Apalagi itu merupakan gelar pertama mereka sejak comeback pada awal tahun ini.

"Untuk kepercayaan diri ya pasti lebih meningkat. Mungkin abis juara di SEA Games ya bisa tambah percaya diri dan kita sudah bisa ada di level yang sebelumnya," ucap Yeremia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Sabtu (1/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement