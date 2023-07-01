Bertekad Tampil di Olimpaide Paris 2024, Chico Aura Putuskan Rajin Ikut Turnamen

JAKARTA - Bisa dikatakan dua slot tunggal putra Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 bakal diperjuangkan oleh Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Namun, ternyata junior kedua pebulutangkis tersebut. yakni Chico Aura Dwi Wardoyo juga menargetkan tampil di Olimpiade Paris 2023.

Untuk itulah Chico rajin mengikuti berbagai turnamen. Semua itu dilakukan Chico demi bisa menjadi wakil Indoneia di pesta olahraga terbesar di dunia tersebut.

Sejauh ini, Chico telah mengikuti empat turnamen yang masuk dalam penghitungan poin Olimpiade Paris 2024. Jumlah tersebut sudah setara dengan Ginting dan Jonatan yang telah mengikuti empat turnamen, dengan start di Piala Sudirman 2023.

Dari keempat turnamen yang diikuti Chico itu, hasil paling positif didapat di turnamen terakhir yakni Taipei Open 2023. Pada ajang berlevel Super 300 itu, ia keluar sebagai juara.

Sayangnya poin kualifikasi Olimpiade yang didapat Chico saat ini masih di bawah Ginting dan Jonatan. Ia mengoleksi 15.820 poin, sedangkan Ginting dan Jonatan masing-masing sudah mengumpulkan 33.511 dan 20.081 poin.

Akan tetapi, pemain kelahiran Jayapura itu tidak gentar. Menurutnya persaingan menuju Olimpiade di tunggal putra Indonesia saat ini sangat sehat. Sehingga siapapun nanti yang tampil di ajang empat tahunan itu adalah yang terbaik.