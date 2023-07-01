Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Curi Perhatian, Marc Marquez dan Valentino Rossi Mendadak Kompak Kerja Sama demi Bantu Pembalap

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |20:59 WIB
Curi Perhatian, Marc Marquez dan Valentino Rossi Mendadak Kompak Kerja Sama demi Bantu Pembalap
Marc Marquez dan Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DUA pembalap top dunia, Valentino Rossi dan Marc Marquez, mencuri perhatian karena mendadak kompak bekerja sama demi bantu pembalap. Pembalap yang dimaksud adalah rider motocross, Inaki Mugica.

Ya, Rossi dan Marquez dikabarkan bersama-sama terlibat dalam penggalangan dana untuk membantu Inaki Mugica. Pasalnya, Mugica tengah mengalami musibah.

Valentino Rossi

Sontak, aksi itu jadi sorotan karena Marquez dan Rossi diketahui terlibat persaingan sengit di MotoGP sehingga hubungan mereka tak akrab. Mereka kerap melontarkan komentar-komentar kurang baik tentang satu sama lain.

Namun, Rossi dan Marquez kini mengesampingkan rivalitas itu demi kebaikan. Meskipun tidak bekerja sama secara langsung, mereka turut serta dalam kegiatan penggalangan dana di proyek yang sama.

Pelukis internasional, Manu Campa, menghasilkan empat lukisan yang kemudian ditandatangani dan dilelang dalam acara tersebut. Keempat lukisan tersebut ialah sosok Rossi, Marquez, Giacomo Agostini, dan Angel Nieto.

Halaman:
1 2
