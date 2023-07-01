Balapan Semakin Memanas, Nonton World Superbike Prosecco DOC UK Round 2023 di Vision+

JAKARTA – WSBK atau World Superbike merupakan salah satu kejuaraan motor balap paling populer di dunia yang kini sedang melangsungkan tur dunianya. Setelah melalui balapannya di Italia pada WSBK Pirelli Emilia-Romagna Round pada awal Juni lalu, WSBK kini akan hadir di Britania Raya.

World Superbike akan melangsungkan balapannya di Britania Raya pada Jumat, 30 Juni hingga Minggu 2 Juli 2023 besok, tepatnya di Donington Park Circuit, Derby, Britania Raya. Sirkuit ini terbentang sepanjang 4.023 km, dengan total 12 tikungan.

Untuk menyaksikan WSBK Prosecco DOC UK Round 2023, Anda bisa mengakses channel SPOTV di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 30 Juni 2023

R3 bLU cRU Champ – Latihan Bebas 1: 15.00 WIB

WorldSBK – Latihan Bebas 1: 16.30 – 17.15 WIB

WorldSSP – Latihan Bebas 1: 17.25 – 18.10 WIB

R3 bLU cRU Champ – Latihan Bebas 2: 19.30 WIB

WorldSBK– Latihan Bebas 2: 21.00 – 21.45

WorldSSP – Latihan Bebas 2: 22.00 – 22.45

Sabtu, 1 Juli 2023

WorldSBK – Latihan Bebas 3: 15.00 – 15.30 WIB

WorldSSP – Superpole: 16.25 – 16.45 WIB

WorldSBK – Superpole: 17.10 – 17.25 WIB

R3 bLU cRU Champ – Balapan 1: 17.45 WIB

WorldSBK – Balapan 1: 20.00 WIB

WorldSSP – Balapan 1: 21.15 WIB

R3 bLU cRU Champ – Balapan 2: 22.15 WIB

Minggu, 2 Juli 2023

WorldSBK – Pemanasan: 16.00 – 16.15 WIB

WorldSSP – Pemanasan: 16.25 – 16.40 WIB

WorldSBK – Superpole Race: 19.00 WIB

WorldSSP – Balapan 2: 20.30 WIB

WorldSBK – Balapan 2: 22.00 WIB