Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Balapan Semakin Memanas, Nonton World Superbike Prosecco DOC UK Round 2023 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |11:27 WIB
Balapan Semakin Memanas, Nonton World Superbike Prosecco DOC UK Round 2023 di Vision+
Saksikan balapan WSBK di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA WSBK atau World Superbike merupakan salah satu kejuaraan motor balap paling populer di dunia yang kini sedang melangsungkan tur dunianya. Setelah melalui balapannya di Italia pada WSBK Pirelli Emilia-Romagna Round pada awal Juni lalu, WSBK kini akan hadir di Britania Raya.

World Superbike akan melangsungkan balapannya di Britania Raya pada Jumat, 30 Juni hingga Minggu 2 Juli 2023 besok, tepatnya di Donington Park Circuit, Derby, Britania Raya. Sirkuit ini terbentang sepanjang 4.023 km, dengan total 12 tikungan.

Untuk menyaksikan WSBK Prosecco DOC UK Round 2023, Anda bisa mengakses channel SPOTV di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 30 Juni 2023

R3 bLU cRU Champ – Latihan Bebas 1: 15.00 WIB

WorldSBK – Latihan Bebas 1: 16.30 – 17.15 WIB

WorldSSP – Latihan Bebas 1: 17.25 – 18.10 WIB

R3 bLU cRU Champ – Latihan Bebas 2: 19.30 WIB

WorldSBK– Latihan Bebas 2: 21.00 – 21.45

WorldSSP – Latihan Bebas 2: 22.00 – 22.45

WSBK 2023

Sabtu, 1 Juli 2023

WorldSBK – Latihan Bebas 3: 15.00 – 15.30 WIB

WorldSSP – Superpole: 16.25 – 16.45 WIB

WorldSBK – Superpole: 17.10 – 17.25 WIB

R3 bLU cRU Champ – Balapan 1: 17.45 WIB

WorldSBK – Balapan 1: 20.00 WIB

WorldSSP – Balapan 1: 21.15 WIB

R3 bLU cRU Champ – Balapan 2: 22.15 WIB

Minggu, 2 Juli 2023

WorldSBK – Pemanasan: 16.00 – 16.15 WIB

WorldSSP – Pemanasan: 16.25 – 16.40 WIB

WorldSBK – Superpole Race: 19.00 WIB

WorldSSP – Balapan 2: 20.30 WIB

WorldSBK – Balapan 2: 22.00 WIB

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176048/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_wsbk_2025_estoril_round_di_vision-huyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK 2025 Estoril Round, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/38/3172711/wsbk_aragon_2025-vwnr_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Aragon 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/38/3168066/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_wsbk_2025_french_round_di_vision-9yjA_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK French 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/38/3165492/jonathan_rea-xRMn_large.jpg
Putuskan Pensiun dari WSBK, Jonathan Rea: Ini Bukan Perpisahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/38/3154508/jadwal_dan_link_live_streaming_wsbk_inggris_2025_di_vision_plus-Uykc_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Inggris 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/38/3146811/wsbk_emilia_romagna_2025-YzsU_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Emilia Romagna 2025 di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement