HOME SPORTS MOTOGP

5 Calon Kuat Juara MotoGP 2023 Kelar 8 Seri Balapan, Nomor 1 Sudah Kunci 4 Kemenangan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:57 WIB
5 Calon Kuat Juara MotoGP 2023 Kelar 8 Seri Balapan, Nomor 1 Sudah Kunci 4 Kemenangan
5 Calon Kuat Juara MotoGP 2023 Kelar 8 Seri Balapan. (Foto: MotoGP)
TERDAPAT 5 calon kuat juara MotoGP 2023 kelar 8 seri balapan yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, MotoGP 2023 kini tengah memasuki jeda musim panas usai paruh pertama musim telah dilaksanakan.

Total delapan seri telah dilalui para pembalap dan terdapat lima rider yang tampil bersinar di sepanjang paruh pertama musim tersebut. Kelima rider itu dianggap berpeluang juara karena menempati peringkat lima besar di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

Menariknya, pembalap Ducati mendominasi daftar kandidat kuat juara MotoGP 2023. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Kuat Juara MotoGP 2023 Kelar 8 Seri Balapan:

5. Johann Zarco (Pramac Ducati)

Johann Zarco

Saat ini bertengger di peringkat kelima dengan total 109 poin. Rider tim Pramac Ducati tersebut sejauh ini belum pernah memenangkan balapan, namun ia tampil cukup konsisten.

Tercatat Zarco pun sudah empat kali naik podium, termasuk saat menjadi runner-up di MotoGP Argentina 2023. Andai Zarco dapat terus konsisten, bukan tidak mungkin ia bisa menempati peringkat pertama.

4. Brad Binder (Red Bull KTM)

Brad Binder

Binder menjadi satu-satunya pembalap non Ducati yang menempati peringkat lima besar di MotoGP 2023. Tentunya hal itu tak terlepas dari penampilan apik rider asal Afrika Selatan tersebut selama di delapan seri MotoGP 2023.

Binder yang baru sekali naik podium pada balapan di hari Minggu dan dua kali memenangkan sprint race pun kini menempati peringkat keempat dengan koleksi 114 poin.

Halaman:
1 2 3
