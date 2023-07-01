Sergio Perez Bikin Klarifikasi Setelah Pepet Max Verstappen di Sprint Race F1 GP Austria 2023

SERGIO Perez bikin klarifikasi setelah pepet Max Verstappen di sprint race F1 GP Austria 2023. Dua pembalap Red Bull Racing tersebut terlibat insiden pada tikungan pertama di balapan singkat yang digelar Sabtu (1/7/2023) malam WIB.

Verstappen memenangkan sprint race F1 GP Austria 2023 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Balapan ini berjalan sengit baginya dan Perez.

Verstappen menang setelah mengungguli Perez dan Carlos Sainz (Scuderia Ferrari). Kemenangan ini melanjutkan dominasi The Dutch Devil -julukan Max Verstappen- di Sirkuit Red Bull Ring.

Namun demikian, Verstappen dan Perez sempat terlibat insiden pada tikungan pertama adu cepat itu. Verstappen bahkan sampai terlempar keluar lintasan balap karena menghindari mobil yang dikendarai Perez.

Perez menuturkan bahwa insiden ini tidaklah disengaja. Pembalap asa Meksiko itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melihat posisi Verstappen. Setelah menyadarinya, dia pun langsung memberi ruang.

“Saya pikir Max marah karena saya masuk ke Tikungan 2, tapi saya tidak melihatnya di sana. Saya mengalami Tikungan 1 yang sangat buruk, jadi saya mencoba bertahan,” kata Perez dikutip dari Planet F1, Sabtu (1/7/2023).