Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Sergio Perez Bikin Klarifikasi Setelah Pepet Max Verstappen di Sprint Race F1 GP Austria 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |23:55 WIB
Sergio Perez Bikin Klarifikasi Setelah Pepet Max Verstappen di Sprint Race F1 GP Austria 2023
Max Verstappen dan Sergio Perez terlibat dalam insiden di sprint race F1 GP Austria 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SERGIO Perez bikin klarifikasi setelah pepet Max Verstappen di sprint race F1 GP Austria 2023. Dua pembalap Red Bull Racing tersebut terlibat insiden pada tikungan pertama di balapan singkat yang digelar Sabtu (1/7/2023) malam WIB.

Verstappen memenangkan sprint race F1 GP Austria 2023 yang digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Balapan ini berjalan sengit baginya dan Perez.

Max Verstappen

Verstappen menang setelah mengungguli Perez dan Carlos Sainz (Scuderia Ferrari). Kemenangan ini melanjutkan dominasi The Dutch Devil -julukan Max Verstappen- di Sirkuit Red Bull Ring.

Namun demikian, Verstappen dan Perez sempat terlibat insiden pada tikungan pertama adu cepat itu. Verstappen bahkan sampai terlempar keluar lintasan balap karena menghindari mobil yang dikendarai Perez.

Perez menuturkan bahwa insiden ini tidaklah disengaja. Pembalap asa Meksiko itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melihat posisi Verstappen. Setelah menyadarinya, dia pun langsung memberi ruang.

“Saya pikir Max marah karena saya masuk ke Tikungan 2, tapi saya tidak melihatnya di sana. Saya mengalami Tikungan 1 yang sangat buruk, jadi saya mencoba bertahan,” kata Perez dikutip dari Planet F1, Sabtu (1/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement