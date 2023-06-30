Kongres KOI 2023: NOC Indonesia Berikan Penghargaan kepada Cabor Berprestasi di SEA Games 2023

NOC Indonesia berikan penghargaan kepada cabor berprestasi di SEA games 2023 dalam Kongres Komite Olahraga Indonesia (KOI) 2023. Acara tersebut dibuka di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada Jumat (30/6/2023) pagi WIB.

Kongres KOI 2023 dihadiri oleh para perwakilan dari 66 federasi berbagai cabor yang terdaftar dalam KOI. Turut hadir pula Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

“Hari ini kami telah mewakili Presiden Jokowi untuk membuka dan meresmikan Kongres KOI 2023 dimana presiden mengharapkan KOI bisa membawa prestasi olahraga Indonesia ke mata dunia,” kata Dito dalam konferensi pers pasca pembukaan Kongres KOI 2023, Jumat (30/6/2023).

“Dan ucapan terima kasih untuk periode 2019-2023 atas dedikasinya, sinergi dan kolaborasi antara Kemenpora, KOI, KONI, bisa bersatu untuk menghadapi event-event ke depannya. Ini termasuk dalam rangka semangat membuka pintu Indonesia untuk menjadi tuan rumah berbagai cabor,” tambahnya.

Penghargaan tersebut dibagi menjadi tiga kategori. Itu terdiri dari Juara Umum, Pencetak Sejarah, dan Pencatat Rekor Baru di SEA Games 2023.

Untuk kategori juara umum pemenangnya terdiri dari tujuh federasi cabor yakni Bulutangkis (PBSI), Angkat Besi (PABSI), Balap Sepeda (ISSI), Tenis (Pelti), ESPORT (PB ESI), VOLI (PBVSI), Pencak Silat (PB IPSI), Wushu (PB WI).

Kemudian, di kategori pencetak sejarah, ada lima penerima, termasuk PSSI yang mengakhiri penantian 32 tahun dalam meraih emas di SEA Games. Empat lainnya adalah Tim Indonesia Estafet Putra 4x100 (PB PASI), Tim Indonesia Basket Putri (PERBASI), Tim Indonesia Hoki Indoor Putra (FHI) dan Tim Indonesia Kriket Putri 6s (PCI).

Sementara kategori pencetak rekor baru diberikan kepada Angkat Besi (PABSI), Finswimming (POSSI) dan renang (PRSI). Ketiga federasi tersebut membantu beberapa atlet mereka memecahkan rekor di SEA Games 2023.

Di SEA games 2023 lalu, para perwakilan Indonesia tampiil dengan luar biasa. Merah-Putih finis di peringkat ketiga klasemen akhir perolehan medali dengan raihan 276 medali, dengan rincian 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu.