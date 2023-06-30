Disambut dengan Gala Dinner Jelang MNC MXGP Lombok 2023, Para Pembalap Nikmati Hidangan Lokal

LOMBOK – Ajang MNC MXGP Lombok 2023 siap digelar akhir pekan ini. Jelang digelarnya ajag itu, para pembalap pun disambut dengan acara gala dinner. Di acara itu, mereka menikmati hidangan lokal setempat.

Para pembalap, tim, dan juga ofisial dijamu dengan gala dinner yang dilangsungkan di Sangkareang Park Mataram, Kamis 29 Juni 2023. Mereka disajikan hidangan-hidangan lokal dan juga penampilan tradisional.

Turut hadir dalam acara tersebut ialah CEO Infront Moto Racing David Luongo dan Direktur FIM/CMS Antonio Alia Portela. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menyambut kedatangan para pembalap dan ofisial.

"Minggu lalu saya juga menyambut kalian di Sumbawa. Kami sangat beruntung bisa menyaksikan balapan yang sangat bagus di Sirkuit Samota dengan jumlah penonton yang banyak," ucap Zulkieflimansyah dalam sambutannya, Kamis 29 Juni 2023.

"Kami sekarang di Lombok dan yakin bisa melihat balapan yang menarik lagi di sini. Penonton yang hadir diperkirakan akan lebih banyak dari minggu kemarin," lanjutnya.