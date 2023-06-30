Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rahmat Hidayat Mendadak Terkenal di Media China Usai Resmi Dipasangkan dengan Kevin Sanjaya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |21:25 WIB
Rahmat Hidayat Mendadak Terkenal di Media China Usai Resmi Dipasangkan dengan Kevin Sanjaya
Rahmat Hidayat mendadak terkenal di China setelah dipilih jadi tandem baru Kevin Sanjaya (Foto: PBSI)
A
A
A

RAHMAT Hidayat mendadak terkenal di China usai resmi dipasangkan dengan Kevin Sanjaya.

Seperti yang telah diketahui, pasangan ganda putra andalan Indonesia, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon untuk sementara harus berpisah. Mantan peringkat satu dunia itu memang mengalami penurunan performa yang sangat signifikan setelah Marcus Gideon dibekap cedera.

Rahmat Hidayat/Pramudya Kusumawardana

Akibat cedera tersebut, Marcus Gideon saat ini harus menepi dari kompetisi untuk menjalani operasi tumit kaki kanan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Federasi Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) secara telah mengumumkan bahwa Kevin Sanjaya resmi memilih Rahmat Hidayat sebagai pasangan sementaranya.

Kabar dipasangkannya Kevin Sanjaya dengan Rahmat Hidayat ini pun kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Bahkan, kabar ini langsung menjadi sorotan utama salah satu media ternama asal China, Aiyuke.

Dalam salah satu pemberitaannya, Aiyuke menilai jika pasangan Rahmat Hidayat dan Kevin Sanjaya akan menjadi pasangan yang cocok. Hal ini tidak terlepas dari kiprah Rahmat Hidayat yang meraih hasil positif saat dirinya dipasangkan dengan Pramudya Kusumawardana pada tahun lalu.

"Pada 28 Juni 2023, menurut media olahraga Indonesia, Sukamuyo (Kevin Sanjaya Sukamuljo) memilih Rahmat Hidayat sebagai pasangan sementara," tulis Aiyuke pada 28 Juni 2023.

"Rahmat Hidayat, lahir pada 17 Juni 2003, memenangkan 4 kejuaraan di International Challenge tahun lalu! Hidayat juga pernah berpasangan dengan Ryanto (Pramudya Kusumawardana Riyanto) saat Jacob (Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan) cedera," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
