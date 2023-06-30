Media China Ikut Soroti Pemilihan Rahmat Hidayat sebagai Partner Baru Kevin Sanjaya

MEDIA China ikut soroti pemilihan Rahmat Hidayat sebagai partner baru Kevin Sanjaya untuk beberapa bulan ke depan. Ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon untuk sementara harus berpisah.

Hal ini dilakukan lantaran Marcus Fernaldi Gideon harus melakukan operasi tumit kaki dan menjalani masa pemulihan selama enam bulan ke depan. Alhasil, Kevin Sanjaya harus bertandem dengan pemain lain yakni Rahmat Hidayat.

Menariknya, media China ikut soroti pemilihan partner baru Kevin Sanjaya. Media yang dimaksud adalah Aiyuke.com. Dalam salah satu artikelnya, media asal China tersebut membahas sepak terjang Rahmat Hidayat yang merupakan pebulu tangkis berusia muda.

Tak hanya itu saja, Aiyuke.com juga merinci prestasi yang sebelumnya pernah diraih oleh Rahmat Hidayat. Seperti yang diketahui, Rahmat Hidayat pernah menyabet empat gelar juara, yakni Lithuanian International, Indonesia International, Indonesia Masters 2022, dan Bahrain International Challenge 2022.

Menurut pelatih ganda putra Indonesia, Herry IP, Kevin Sanjaya sendiri yang memutuskan Rahmat Hidayat sebagai pasangannya dalam beberapa bulan ke depan.

Kabar pasangan baru Kevin Sanjaya pun disambut antusias oleh Badminton Lovers (BL) Indonesia. Bahkan, Kevin/Rahmat kini telah mendapatkan julukan baru dari para penggemar, salah satunya KERAMAT (Kevin Rahmat).