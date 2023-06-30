Usai Tunangan dengan Mikha Angelo, Gregoria Mariska Ungkap Rencana Kariernya ke Depan

TUNGGAL putri bulutangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, baru saja bertunangan dengan kekasihnya, Mikha Angelo. Dia pun mengungkapkan soal rencana karier dan hubungannya dengan pentolan grup band The Overtunes itu.

Gregoria akhirnya bertunangan dengan Mikha pada akhir pekan lalu setelah berpacaran sekitar lima tahun lamanya. Mereka berdua mengikat janji untuk melangkah ke tahapan yang lebih jauh. Tunangan itu digelar di kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah.

Kedua sejoli itu pun membagikan momen kebahagiaan mereka di media sosial mereka masing-masing. Pasangan pebulutangkis dan musisi itu nampak sangat bahagia bisa menapaki jenjang yang lebih tinggi di dalam hubungan mereka.

Pemain berusia 23 tahun itu pun menceritakan bagaimana cara dirinya menyeimbangkan kehidupan percintaannya dengan kariernya yang sedang menanjak. Hal itu diungkapkannya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Juni 2023.

Pasalnya, pada tahun ini Gregoria bisa dibilang sedang menjalani tahun terbaik dalam kariernya sebagai seorang pebulutangkis. Buktinya, Gregoria berhasil meraih gelar juara perdananya di ajang BWF World Tour dalam ajang Spain Masters 2023.

Selain itu, saat ini dia juga duduk di ranking delapan dunia yang merupakan peringkat tertinggi dalam kariernya.

Kendati demikian, Gregoria menyebut pertunangan yang terjadi antara dirinya dan Mikha tak akan mengubah apapun karena mereka masih akan terus fokus untuk mengejar mimpi dan target mereka di dunia masing-masing.

Sebab, pembicaraan mengenai karier mereka telah dibicarakan jauh ke depan oleh keluarga mereka masing-masing.

"Karena obrolan keluarga saya dan Mikha sudah jauh, termasuk soal karier masing-masing, kita masih ingin fokus ke karier kita sih, Mikha dengan karier musisinya dan saya sebagai atlet gitu," kata Gregoria.