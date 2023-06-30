Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Tunangan dengan Mikha Angelo, Gregoria Mariska Ungkap Rencana Kariernya ke Depan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |17:58 WIB
Usai Tunangan dengan Mikha Angelo, Gregoria Mariska Ungkap Rencana Kariernya ke Depan
Gregoria Mariska/Foto: Andhika Khoirul Huda
A
A
A

TUNGGAL putri bulutangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, baru saja bertunangan dengan kekasihnya, Mikha Angelo. Dia pun mengungkapkan soal rencana karier dan hubungannya dengan pentolan grup band The Overtunes itu.

Gregoria akhirnya bertunangan dengan Mikha pada akhir pekan lalu setelah berpacaran sekitar lima tahun lamanya. Mereka berdua mengikat janji untuk melangkah ke tahapan yang lebih jauh. Tunangan itu digelar di kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah.

 gregoria mariska

Kedua sejoli itu pun membagikan momen kebahagiaan mereka di media sosial mereka masing-masing. Pasangan pebulutangkis dan musisi itu nampak sangat bahagia bisa menapaki jenjang yang lebih tinggi di dalam hubungan mereka.

Pemain berusia 23 tahun itu pun menceritakan bagaimana cara dirinya menyeimbangkan kehidupan percintaannya dengan kariernya yang sedang menanjak. Hal itu diungkapkannya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Juni 2023.

 BACA JUGA:

Pasalnya, pada tahun ini Gregoria bisa dibilang sedang menjalani tahun terbaik dalam kariernya sebagai seorang pebulutangkis. Buktinya, Gregoria berhasil meraih gelar juara perdananya di ajang BWF World Tour dalam ajang Spain Masters 2023.

Selain itu, saat ini dia juga duduk di ranking delapan dunia yang merupakan peringkat tertinggi dalam kariernya.

Kendati demikian, Gregoria menyebut pertunangan yang terjadi antara dirinya dan Mikha tak akan mengubah apapun karena mereka masih akan terus fokus untuk mengejar mimpi dan target mereka di dunia masing-masing.

Sebab, pembicaraan mengenai karier mereka telah dibicarakan jauh ke depan oleh keluarga mereka masing-masing.

"Karena obrolan keluarga saya dan Mikha sudah jauh, termasuk soal karier masing-masing, kita masih ingin fokus ke karier kita sih, Mikha dengan karier musisinya dan saya sebagai atlet gitu," kata Gregoria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847513/tak-permasalahkan-ketatnya-jadwal-badminton-asia-junior-championships-2023-alwi-farhan-persiapan-untuk-wjc-2023-9pCldzVn5x.jpg
Tak Permasalahkan Ketatnya Jadwal Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan: Persiapan untuk WJC 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847319/juara-lagi-di-gor-amongraga-mutiara-ayu-merasa-deja-vu-TWav4hTuDQ.jpg
Juara Lagi di GOR Amongraga, Mutiara Ayu Merasa Deja Vu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847338/tak-puas-dengan-predikat-juara-asia-mutiara-ayu-buru-gelar-juara-dunia-junior-b9Jl22mZSE.jpg
Tak Puas dengan Predikat Juara Asia, Mutiara Ayu Buru Gelar Juara Dunia Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847311/hasil-lengkap-final-badminton-asia-junior-championships-2023-wakil-indonesia-mutiara-ayu-jadi-juara-SwaCXjPeJU.jpg
Hasil Lengkap Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Wakil Indonesia Mutiara Ayu Jadi Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847295/bikin-sejarah-usai-juarai-badminton-asia-junior-championships-2023-mutiara-ayu-seperti-mimpi-SxIHsUHoJh.jpg
Bikin Sejarah Usai Juarai Badminton Asia Junior Championships 2023, Mutiara Ayu: Seperti Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847270/hasil-final-badminton-asia-junior-championships-2023-gasak-wakil-korea-selatan-mutiara-ayu-juara-tunggal-putri-rFJNq50eWQ.jpg
Hasil Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Gasak Wakil Korea Selatan, Mutiara Ayu Juara Tunggal Putri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement