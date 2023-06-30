Melihat Momen Pukulan Petir Rahmat Hidayat yang Mirip Kevin Sanjaya Usai Resmi Gantikan Marcus Gideon

MARI melihat momen pukulan petir Rahmat Hidayat yang mirip Kevin Sanjaya usai resmi gantikan Marcus Gideon. Rahmat Hidayat telah dikonfirmasi menjadi pasangan sementara Kevin Sanjaya selama Marcus Gideon menepi.

Rahmat Hidayat sebenarnya sudah punya pasangan, yaitu Muhammad Rahyan Nur Fadillah. Pada saat ini, mereka merupakan pasangan peringkat ke-59 dalam ranking BWF.

Namun, Kevin Sanjaya memerlukan mitra baru setelah Marcus Gideon naik ke meja operasi. Marcus diperkirakan bakal absen lama dan Rahmat pun dipilih untuk menjadi penggantinya, berpasangan dengan Kevin.

Sang pebulu tangkis berusia 20 tahun, Rahmat, nyatanya punya pukulan-pukulan yang luar biasa. Salah satu keahliannya diungkap oleh akun Instagram @fto.sports.

Ketika bermain bersama Rayhan Nur Fadillah di Thailand Masters 2023, Rahmat bersua dengan apsangan tuan rumah, Chaloempon Charoenkitamorn/Nanthakarn Yordphaisong. Mereka pun menang dengan skor 22-24, 21-19, dan 21-16 dalam laga tersebut.