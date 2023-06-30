Dilanda Cedera, Fajar Alfian/Rian Ardianto Bilang Begini soal Perebutan Tiket ke Olimpiade Paris 2024

DILANDA cedera, Fajar Alfian/Rian Ardianto bilang begini soal perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pasangan ganda putra Indonesia tersebut mengaku akan tetap ngotot dalam mengejar poin demi lolos ke Olimpiade.

Fajar/Rian tampil begitu apik pada 2022 lalu hingga bisa menjadi ganda putra peringkat 1 dunia di awal tahun 2023. Namun, beragam masalah kebugaran mulai mengganggu mereka berdua, dengan Fajar mengalami cedera pinggang dan Rian didera cedera bagu.

Kendati begitu, Fajar/Rian enggan terjebak dalam situasi ini. Terlebih, pada saat ini penghitungan poin kualifikasi Olimpiade Paris 2024 sudah dimulai dan mereka masih tertinggal.

"Kalau bicara cedera, ya tanggung ini udah race Olympic juga," ucap Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Kalau kita istilahnya mikirin cedera terus, ada yg bilang 'udah sembuhin dulu cederanya' ya ketinggalan dong race to Olympic. Jadi ibaratkan naik, naik sekalian, ya ancur ancur sekalian kayak gitu," lanjutnya.

Fajar/Rian sejauh ini berada di urutan kedua di antara ganda putra Indonesia lainnya. Namun, secara ranking keseluruhan, mereka belum masuk delapan besar sehingga belum bisa disebut aman.