HOME SPORTS NETTING

Tunangan, Anthony Ginting Akui Kebahagiaan di Luar Lapangan Pengaruhi Performanya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |16:06 WIB
Tunangan, Anthony Ginting Akui Kebahagiaan di Luar Lapangan Pengaruhi Performanya
Sinisuka Ginting ketika memasangkan cincin ke tangan tunangannya/Foto: Instagram
A
A
A

ANTHONY Sinisuka Ginting sedang dalam performa terbaiknya belakangan ini. Pemain tunggal putra itu pun tak memungkiri bahwa kebahagiaan di luar lapangan sangat berpengaruh terhadap permainannya ketika bertanding.

Ginting memang sedang menjalani masa-masa bahagia dalam kehidupan pribadinya. Pada 24 Juni lalu dia baru saja bertunangan dengan sang kekasih, Mitzi Abigail.

 ginting

Tak main-main, pemain ranking dua dunia itu terbang ke Australia untuk memasang cincin di jemari kekasihnya. Seperti diketahui, Mitzi memang sedang melakukan studi di Negeri Kangguru.

“Ya pasti ada pengaruh (kebahagiaan kehidupan pribadi dengan performa di lapangan), kan kita enggak bisa menghindar juga, sekarang umur udah mau 27 enggak bisa mikir badminton doang, mau enggak mau sekarang lebih mateng juga, lebih mempersiapkan kehidupan berikutnya,” kata Ginting saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (28/6/2023.

 BACA JUGA:

Dalam dua pekan terakhir sebelum bertunangan dengan sang kekasih, pemain berusia 26 tahun itu berhasil mencapai dua final berturut-turut. Dia menyabet gelar juara di Singapore Open 2023 dan kemudian menjadi runner up Indonesia Open 2023.

Bahkan, tak lama sebelumnya, pemain kelahiran Cimahi itu juga sukses menyabet titel Juara Asia 2023. Dia benar-benar membuktikan diri bahwa dirinya layak menyandang status pemain ranking dua dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
