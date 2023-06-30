3 Pebulu Tangkis Top BWF yang Pernah Dikalahkan Rahmat Hidayat, Nomor 1 Pasangan China

SEBANYAK tiga pebulu tangkis top BWF yang pernah dikalahkan Rahmat Hidayat akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah pasangan ganda putra asal China.

Rahmat Hidayat baru saja terpilih sebagai rekan baru Kevin Sanjaya yang memerlukan tandem setelah Marcus Gideon naik ke meja operasi. Mereka akan berpasangan untuk beberapa bulan ke depan hingga Marcus pulih. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk dipatenkan jika tampil apik.

Sebelumnya, Rahmat pernah dipasangkan dengan Pramudya Kusumawardana kala Yeremia Rambitan menepi tahun 2022 lalu. Ternyata, ada tiga pasangan pebulu tangkis top BWF yang pernah takluk di tangan Rahmat Hidayat.

Berikut 3 Pebulu Tangkis Top BWF yang Pernah Dikalahkan Rahmat Hidayat

3. Tarun Kona/Shivam Sharma





Rahmat Hidayat/Pramudya Kusumawardana jumpa pasangan India, Tarun Kona/Shivam Sharma, di babak 32 besar Indonesia International Challenge 2022 di Malang. Dalam kesempatan itu, Rahmat/Pramudya sukses menang dalam dua set langsung dengan skor 21-12 dan 21-14.

Sebagai catatan, Tarun Kona pernah memenangkan 12 gelar BWF International Challenge. Dia juga pernah menjadi runner-up di ajang BWF Grand Prix.