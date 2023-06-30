Deretan Pebulu Tangkis Top yang Pernah Dikalahkan Rahmat Hidayat Partner Baru Kevin Sanjaya, Ada Ganda Putra China!

DERETAN pebulu tangkis top yang pernah dikalahkan Rahmat Hidayat menarik dikulik. Sebab, sosok Rahmat Hidayat sedang ramai disorot belakangan ini karena baru saja resmi ditunjuk jadi partner baru Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Kevin untuk sementara akan berduet dengan Rahmat karena Marcus Fernaldi Gideon sedang fokus memulihkan cedera. Penampilan duet ini pun akan sangat dinantikan.

Sebelum berduet dengan Kevin, Rahmat Hidayat berpasangan dengan Muhammad Rayhan Nur Fadillah. Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu pun pernah berduet juga dengan Pramudya Kusumawardana.

Penampilan apik pun ditunjukkan Rahmat Hidayat bersama pasangan bermain sebelumnya sehingga berhasil mengalahkan pemain top dunia. Bahkan, gelar juara pun tak jarang berhasil diraih.

Lalu, siapa saja pebulu tangkis top yang pernah dikalahkan Rahmat Hidayat? Salah satunya ada ganda putra China, He Jiting/Zhou Haodong. Dia mengalahkan pasangan China itu kala berduet dengan Pramudya Kusumawardana di ajang Indonesia Masters 2022 Super 100.

Kiprah manis ditunjukkan Pramudya/Rahmat kala itu hingga berhasil menembus babak final. Di partai puncak, Pramudya/Rahmat pun sukses membungkam He/Zhou dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-19 sehingga memastikan diri keluar sebagai juara.