Andy Murray Diisukan Bakal Pensiun, Mats Wilander: Dia Masih Bisa Main di Wimbledon 4-5 Tahun Lagi!

PETENIS asal Inggris, Andy Murray, diisukan akan segera mengambil langkah pensiun. Bahkan, Wimbledon 2023 dikabarkan bakal menjadi ajang terakhirnya.

Mendengar kabar ini, petenis top asal Swedia, Mats Wilander, turut memberi komentar. Dia ragu dengan kabar itu karena menilai Murray masih sangat kompetitif.

Wilander begitu yakin Murray masih akan terus ambil bagian dalam ajang Wimbledon. Bahkan, dia meyakini hal itu bisa terjadi dalam waktu empat atau lima tahun ke depan.

“Saya pikir kita akan melihat Andy Murray menentukan jadwal di mana dia masih bisa bermain Wimbledon selama empat atau lima tahun lagi,” kata Wilander, dilansir dari Metro, Jumat (30/6/2023).