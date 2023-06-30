Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kelakar Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan soal Alasan Ambil Bagian di Canada Open 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:56 WIB
Kelakar Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan soal Alasan Ambil Bagian di Canada Open 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, bakal berlaga di ajang Canada Open 2023 yang mulai bergulir pekan depan. Keikutsertaan Ahsan/Hendra di ajang itu pun menuai banyak pertanyaan karena wakil Indonesia bisa dibilang cukup jarang diturunkan di Canada Open.

Bahkan, pada gelaran Canada Open 2023 ini, Ahsan/Hendra jadi satu-satunya wakil Indonesia yang akan tampil. Mendapati pertanyaan soal alasan ambil bagian di Canada Open 2023, pasangan berjuluk The Daddies itu malah memberi jawaban kocak.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Pasangan veteran Indonesia itu kompak menjawabnya dengan bercanda. Hendra mengaku belum pernah ke Canada, sementara Ahsan mengatakan ingin sekadar jalan-jalan.

“Belum pernah ke sana (Canada),” kata Hendra sambil tersenyum kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu 28 Juni 2023.

“Ya mau jalan-jalan,” timpal Ahsan sambil tertawa.

Halaman:
1 2
