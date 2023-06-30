Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pejabat Ducati Konfirmasi Kemungkinan Franco Morbidelli Gabung Mooney VR46 Racing atau Gresini Ducati

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:01 WIB
Pejabat Ducati Konfirmasi Kemungkinan Franco Morbidelli Gabung Mooney VR46 Racing atau Gresini Ducati
Franco Morbidelli berpotensi hijrah ke Mooney VR46 Racing (Foto: Twitter/YamahaMotoGP)
A
A
A

PEJABAT Ducati konfirmasi kemungkinan Franco Morbidelli gabung Mooney VR46 Racing atau Gresini Ducati. Direktur balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti, mengatakan bahwa pihaknya berbicara dengan VR46 soal Morbidelli.

Kontrak Morbidelli bersama Yamaha akan berakhir di akhir tahun ini. Masa depannya sedang digunjingkan pada saat ini, namun Morbidelli diperkirakan tidak akan memperpanjang masa bakti seiring dengan kesulitan Yamaha pada musim ini.

Franco Morbidelli

Satu tempat di Mooney VR46 Racing mungkin akan kosong karena kontrak Luca Marini juga akan berakhir tahun ini atau jika Marco Bezzecchi dipindahkan ke tim pabrikan Ducati. Ciabatti mengakui bahwa pihaknya sempat membahas kemungkinan menarik Morbidelli ke VR46.

Namun, selain itu, ada kemungkinan juga Morbidelli dialokasikan oleh Yamaha ke Superbike untuk menggantikan Toprak Razgatlioglu. Sang pembalap asal Turki telah memilih meninggalkan Yamaha di akhir musim ini untuk membela BMW mulai musim depan.

Kursi di Gresini Ducati juga akan kosong karena Fabio Di Giannantonio berpotensi hengkang di akhir musim setelah kontraknya habis. Yang jelas, Alex Marquez dipastikan bakal menempati satu kursi di tim asal Italia tersebut musim depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement