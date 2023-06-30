Pejabat Ducati Konfirmasi Kemungkinan Franco Morbidelli Gabung Mooney VR46 Racing atau Gresini Ducati

PEJABAT Ducati konfirmasi kemungkinan Franco Morbidelli gabung Mooney VR46 Racing atau Gresini Ducati. Direktur balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti, mengatakan bahwa pihaknya berbicara dengan VR46 soal Morbidelli.

Kontrak Morbidelli bersama Yamaha akan berakhir di akhir tahun ini. Masa depannya sedang digunjingkan pada saat ini, namun Morbidelli diperkirakan tidak akan memperpanjang masa bakti seiring dengan kesulitan Yamaha pada musim ini.

Satu tempat di Mooney VR46 Racing mungkin akan kosong karena kontrak Luca Marini juga akan berakhir tahun ini atau jika Marco Bezzecchi dipindahkan ke tim pabrikan Ducati. Ciabatti mengakui bahwa pihaknya sempat membahas kemungkinan menarik Morbidelli ke VR46.

Namun, selain itu, ada kemungkinan juga Morbidelli dialokasikan oleh Yamaha ke Superbike untuk menggantikan Toprak Razgatlioglu. Sang pembalap asal Turki telah memilih meninggalkan Yamaha di akhir musim ini untuk membela BMW mulai musim depan.

Kursi di Gresini Ducati juga akan kosong karena Fabio Di Giannantonio berpotensi hengkang di akhir musim setelah kontraknya habis. Yang jelas, Alex Marquez dipastikan bakal menempati satu kursi di tim asal Italia tersebut musim depan.