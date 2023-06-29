Advertisement
NETTING

Gelar Juara Taipei Open 2023 Buat Chico Aura Kian Percaya Diri Sambut Turnamen Selanjutnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |22:11 WIB
Gelar Juara Taipei Open 2023 Buat Chico Aura Kian Percaya Diri Sambut Turnamen Selanjutnya
Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Gelar juara Taipei Open 2023 ternyata amat berarti untuk Chico Aura Dwi Wardoyo. Pasalnya kemenangan itu membuat tunggal putra Indonesia itu semakin percaya diri dalam menghadapi turnamen-turnamen selanjutnya.

Ya, Chico baru saja memastikan gelar juara Taipei Open 2023 pada akhir pekan lalu. Tepatnya gelar juara itu Chico raih usai sukses mengalahkan wakil tuan rumah, Su Li Yang pada Minggu 25 Juni 2023.

Pemain kelahiran Jayapura itu menyudahi perlawanan tunggal putra Taiwan itu dalam dua gim langsung dengan skor 23-21 dan 21-15. Meski turnamen Taipei Open 2023 berlevel Super 300, Chico tetap bersyukur bisa menjuarai ajang tersebut.

Menurut Chico, kemenangan ini menjadi bekal positif untuknya menatap turnamen yang akan datang.

Chico Aura Dwi Wardoyo

“Alhamdulillah bisa dapat gelar di Taipei, buat menambah kepercayaan diri pada turnamen selanjutnya,” kata Chico kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu (28/6/2023).

Selain itu, gelar Taipei Open 2023 sangat berarti bagi Chico. Karena pada akhirnya, pemain berusia 25 tahun itu bisa kembali mencicipi podium pertama setelah melewati masa sulit seperti cedera yang sempat menghantuinya.

Halaman:
1 2
