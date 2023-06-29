Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Merasa Tak Terbebani meski Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia di Canada Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Justru Mau Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |21:52 WIB
Merasa Tak Terbebani meski Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia di Canada Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Justru Mau Juara
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan merasa tak terbebani meski menjadi satu-satunya wakil Tanah Air di Canada Open 2023. Malahan mereka sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi dan berharap bisa menang di turnamen tersebut.

Ya, Indonesia hanya mengutus satu wakil saja di ajang Canada Open 2023, yakni Ahsan/Hendra. Walau demikian, ganda putra veteran Tanah Air itu sangat semangat menatap Canada Open 2023.

Ahsan mengatakan, mereka sama sekali tidak terbebani dengan status satu-satunya wakil Indonesia di Canada Open 2023. Mereka justru berhasrat untuk menjuarai turnamen level Super 500 tersebut.

“Enggak lah, dari dulu dibebanin mulu, juara sih pengen,” kata Ahsan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu (28/6/2023).

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Bagas Abdiel/MPI)

“Kami fokus aja. fokus perjalanan dulu karena perjalanan jauh. Mudahan-mudahan sampai di sana (Kanada) dengan selamat,” sambungnya.

Sementara Hendra mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan dengan Ahsan. Pemain berusia 38 tahun itu mengatakan kalau mereka sudah siap tempur untuk berlaga di Canada Open 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/40/2844307/berapa-tinggi-badan-davi-silva-pebulu-tangkis-brasil-yang-miliki-tinggi-menjulang-YcBr7vbLNJ.jpg
Berapa Tinggi Badan Davi Silva, Pebulu Tangkis Brasil yang Miliki Tinggi Menjulang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/09/40/2843664/duel-epik-di-final-canada-open-2023-peperangan-sengit-pebulu-tangkis-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-R6GKpcb1q6.jpeg
Duel Epik di Final Canada Open 2023: Peperangan Sengit Pebulu Tangkis Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843302/saksikan-aksi-hebat-di-semifinal-canada-open-2023-kejar-kejaran-prestasi-para-pebulu-tangkis-terbaik-dunia-dini-hari-nanti-live-di-inews-new-home-of-badminton-ZN1QNgAE5I.jpeg
Saksikan Aksi Hebat di Semifinal Canada Open 2023: Kejar-kejaran Prestasi Para Pebulu Tangkis Terbaik Dunia, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/40/2843124/hasil-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-tumbang-di-tangan-lee-yang-wang-chi-lin-wakil-indonesia-habis-lh130g485V.jpg
Hasil Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tumbang di Tangan Lee Yang/Wang Chi-lin, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842743/jadwal-wakil-indonesia-di-perempatfinal-canada-open-2023-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-ditantang-juara-olimpiade-tokyo-2020-8TGESVU5M0.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Canada Open 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Ditantang Juara Olimpiade Tokyo 2020!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/40/2842627/cara-mohammad-ahsan-bersalaman-dengan-perempuan-yang-bukan-mahramnya-di-canada-open-2023-jadi-sorotan-C78sFGscU1.jpg
Cara Mohammad Ahsan Bersalaman dengan Perempuan yang Bukan Mahramnya di Canada Open 2023 Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement