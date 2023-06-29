Merasa Tak Terbebani meski Jadi Satu-satunya Wakil Indonesia di Canada Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Justru Mau Juara

JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan merasa tak terbebani meski menjadi satu-satunya wakil Tanah Air di Canada Open 2023. Malahan mereka sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi dan berharap bisa menang di turnamen tersebut.

Ya, Indonesia hanya mengutus satu wakil saja di ajang Canada Open 2023, yakni Ahsan/Hendra. Walau demikian, ganda putra veteran Tanah Air itu sangat semangat menatap Canada Open 2023.

Ahsan mengatakan, mereka sama sekali tidak terbebani dengan status satu-satunya wakil Indonesia di Canada Open 2023. Mereka justru berhasrat untuk menjuarai turnamen level Super 500 tersebut.

“Enggak lah, dari dulu dibebanin mulu, juara sih pengen,” kata Ahsan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung pada Rabu (28/6/2023).

“Kami fokus aja. fokus perjalanan dulu karena perjalanan jauh. Mudahan-mudahan sampai di sana (Kanada) dengan selamat,” sambungnya.

Sementara Hendra mengungkapkan persiapan yang telah dilakukan dengan Ahsan. Pemain berusia 38 tahun itu mengatakan kalau mereka sudah siap tempur untuk berlaga di Canada Open 2023.