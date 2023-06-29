Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Indonesia Terkaya Sepanjang 2023, Nomor 1 Tembus Rp3,1 Miliar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:38 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia Terkaya Sepanjang 2023, Nomor 1 Tembus Rp3,1 Miliar!
5 Pebulu Tangkis Indonesia Terkaya Sepanjang 2023. (Foto: Instagram/fajaralfian95)
A
A
A

SEBANYAK 5 pebulu tangkis Indonesia terkaya sepanjang 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini terakhir. Salah satu dari kelima pebulu tangkis Tanah Air yang dimaksud, di antaranya menembus angka Rp3,1 miliar!

Pebulu tangkis Indonesia terkaya ini berdasarkan hadiah uang mereka usai mengikuti sejumlah turnamen sepanjang 2023. Mulai dari Malaysia Open 2023 (Super 1000), India Open 2023 (Super 750), Indonesia Masters 2023 (Super 500), Thailand Masters 2023 (Super 300).

Kemudian ada German Open 2023 (Super 300), All England (Super 1000), Swiss Open 2023 (Super 300), Spain Masters 2023 (Super 300), Orleans Masters 2023 (Super 300), Malaysia Masters 2023 (Super 500), Thailand Open 2023 (Super 500), Singapore Open 2023 (Super 750), Indonesia Open 2023 (Super 1000), dan Taipei Open 2023 (Super 300).

Lantas, siapa sajakah yang masuk dalam daftar 5 pebulu tangkis Indonesia terkaya sepanjang 2023? Okozene akan mengulasnya.

Berikut 5 Pebulu Tangkis Indonesia Terkaya Sepanjang 2023:

5. Gregoria Mariska Tunjung (Rp816 juta)

Gregoria Mariska Tunjung

Urutan kelima ada di sektor tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Jorji -sapaan akrab Gregoria-diketahui mendapatkan uang dari hadiah selama mengikuti turnamen bulu tangkis di sepanjang 2023 sebesar Rp816 juta.

Tercatat, Gregoria Mariska pernah menjuarai Spain Masters 2023. Dia juga menjadi runner-up Malaysia Masters 2023. Ke depannya, atlet 23 tahun ini berpeluang untuk mendapatkan penghasilannya jika mampu meraih prestasi di ajang selanjutnya.

4. Jonatan Christie (Rp866 juta)

Jonatan Christie

Selanjutnya dari sektor tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. Atlet kelahiran Jakarta itu diketahui mendapatkan uang sebanyak Rp866 juta hasil dari hadiah turnamen olahraga tepak bulu yang diikutinya selama 2023.

Salah satunya, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berhasil meraih gelar juara Indonesia Masters 2023. Tentunya, dia diharapkan dapat kembali meraih gelar juara dalam beberapa kesempatan selanjutnya.

Halaman:
1 2 3
