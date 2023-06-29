Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Rahmat Hidayat yang Kenal Bulu Tangkis Berawal dari Isi Waktu Luang

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:02 WIB
Kisah Rahmat Hidayat yang Kenal Bulu Tangkis Berawal dari Isi Waktu Luang
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat saat ini namanya sedang sering dibicarakan oleh Badminton Lovers (BL) Tanah Air. Pasalnya ia adalah rekan duet baru Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Keputusan Kevin memilih Rahmat membuat banyak penasaran siapa sosok pebulutangkis berusia 20 tahun tersebut dan mencoba mencari mengenai kisahnya. Untuk yang belum tahu, ternyata Rahmat dulunya bermain bulu tangkis hanya sekadar untuk mengisi waktu luang dan bukan untuk serius menekuni olahraga tersebut sejak awal.

Lalu bagaimana, kiprah Rahmat memulai kariernya sebagai pebulu tangkis? Pemain berusia 20 tahun itu mengenal bulu tangkis lewat orangtuanya.

Tapi, awalnya Rahmat sendiri tidak berpikir untuk memiliki cita-cita sebagai pebulu tangkis. Mulai aktif bermain sejak kelas 4 SD, ia memainkan olahraga bulu tangkis itu sekadar mengisi waktu luang saja.

Namun siapa yang menyangka berawal dari mengisi waktu luang, ia malah dilirik oleh pelatih karena dianggap memiliki potensi besar. Akhirnya lewat dukungan orangtua, ia mulai serius untuk menjalani kariernya sebagai pebulu tangkis.

Rahmat Hidayat bakal jadi rekan baru Kevin Sanjaya

"Sebenarnya bulu tangkis itu dukungan orangtua sih. Dulu tuh bulu tangkis cuma buat sehat-sehat aja. Kayak orang pada umumnya untuk mengisi waktu luang," kata Rahmat kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (29/6/2023).

"Tapi pelatih di tempat asal saya bilang ke orangtua saya, ini ada potensi kalau diseriusin. Ya mulai dari situ saya serius. saya latihan private dan hari minggu tetap latihan, jadi enggak ada libur," lanjutnya.

"Pilihan fokus ke bulu tangkis pas kelas 6 SD, atau kalau enggak dari kelas 5 baru naik kelas 6 SD. Itu seriusnya, tapi kalau main-main bulutangkisnya udah dari kelas 4 SD dan itu untuk mengisi waktu luang," tambahnya.

