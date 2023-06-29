Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Prediksi Turnamen Debut Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Usai Langsung Melejit ke Ranking 41 BWF

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |15:37 WIB
Prediksi Turnamen Debut Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat Usai Langsung Melejit ke Ranking 41 BWF
Kevin Sanjaya Sukamuljo akan berduet dengan Rahmat Hidayat. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PREDIKSI turnamen debut Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat usai langsung melejit ke ranking 41 BWF akan dibahas Okezone di artikel ini. Belakangan ini, pemilik akun Twitter @hendrigumay telah menghitung notional point pasangan ganda putra anyar Indonesia, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat.

Setelah dikalkulasikan, akun itu menyebut Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat telah mengantongi poin 29.445 poin. Angka tersebut membuat Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat diprediksi langsung melejit ke urutan 41 di ranking BWF.

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat pun diperkirakan akan tetap berada di top 50 BWF hingga September 2023. Jika hal itu terjadi, mereka bisa mengikuti turnamen level Super 100, Super 300, dan kualifikasi Super 500.

Dengan begitu, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat diprediksi akan melakoni turnamen debutnya di ajang Indonesia Masters 2023 level Super 100. Terlebih, anggota Dewan BWF, Bambang Roedyanto, memberi bocoran bahwa pasangan Kevin/Rahmat bakal menjalani debut pada September 2023.

Halaman:
1 2
