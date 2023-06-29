Media Jepang Komentari Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Tengah Terpuruk dan Berpeluang Tergeser dari Peringkat 1 Dunia

MEDIA asal Jepang, Badminton Spirit, baru-baru ini mengeluarkan artikel mengenai update ranking BWF pada akhir Juni 2023. Dalam artikel tersebut, Badminton Spirit pun menyoroti ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang masih bertengger di peringkat pertama meski baru saja meraih hasil buruk di Indonesia Open 2023.

Ya, Fajar/Rian meraih hasil kurang manis kala bertanding di negara sendiri. Dalam turnamen yang digelar di Istora Senayan, Jakarta itu, Fajar/Rian gugur di babak perempatfinal.

BACA JUGA: Reaksi Fajar Alfian Usai Fotonya Gandeng Melati Daeva di Resepsi Kevin Sanjaya Bikin Heboh

Fajar/Rian dikalahkan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan dua gim langsung lewat skor 13-21 dan 13-21. Kekalahan itu lantas menambah rentetan hasil buruk Fajar/Rian dalam beberapa turnamen terakhir.

Bahkan pada Singapore Open dan Malaysia Masters 2023, Fajar/Rian langsung gugur di babak pertama. Hasil buruk di tiga turnamen beruntun itu membuat posisi Fajar/Rian di peringkat pertama pun terancam lengser.

Badminton Spirit melihat Fajar/Rian terbilang beruntung karena masih bisa bertengger di peringkat pertama usai gugur di perempatfinal Indonesia Open 2023. Dalam artikel media Jepang itu, mereka pun menyoroti ganda putra China, Liang Weikeng/Wang Chang justru tampil luar biasa dalam beberapa turnamen terakhir.

Saat ini, Liang/Wang berada di peringkat kedua dalam ranking BWF tersebut. Liang/Wang hanya tertinggal 8.538 poin dari Fajar/Rian.