Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Media Jepang Komentari Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Tengah Terpuruk dan Berpeluang Tergeser dari Peringkat 1 Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:54 WIB
Media Jepang Komentari Penampilan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Tengah Terpuruk dan Berpeluang Tergeser dari Peringkat 1 Dunia
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

MEDIA asal Jepang, Badminton Spirit, baru-baru ini mengeluarkan artikel mengenai update ranking BWF pada akhir Juni 2023. Dalam artikel tersebut, Badminton Spirit pun menyoroti ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang masih bertengger di peringkat pertama meski baru saja meraih hasil buruk di Indonesia Open 2023.

Ya, Fajar/Rian meraih hasil kurang manis kala bertanding di negara sendiri. Dalam turnamen yang digelar di Istora Senayan, Jakarta itu, Fajar/Rian gugur di babak perempatfinal.

Fajar/Rian dikalahkan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan dua gim langsung lewat skor 13-21 dan 13-21. Kekalahan itu lantas menambah rentetan hasil buruk Fajar/Rian dalam beberapa turnamen terakhir.

Bahkan pada Singapore Open dan Malaysia Masters 2023, Fajar/Rian langsung gugur di babak pertama. Hasil buruk di tiga turnamen beruntun itu membuat posisi Fajar/Rian di peringkat pertama pun terancam lengser.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Badminton Spirit melihat Fajar/Rian terbilang beruntung karena masih bisa bertengger di peringkat pertama usai gugur di perempatfinal Indonesia Open 2023. Dalam artikel media Jepang itu, mereka pun menyoroti ganda putra China, Liang Weikeng/Wang Chang justru tampil luar biasa dalam beberapa turnamen terakhir.

Saat ini, Liang/Wang berada di peringkat kedua dalam ranking BWF tersebut. Liang/Wang hanya tertinggal 8.538 poin dari Fajar/Rian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement