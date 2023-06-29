Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dipilih Langsung Kevin Sanjaya untuk Duet, Rahmat Hidayat Malah Sempat Kira Muhammad Rayhan yang Bakal Ditunjuk

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:46 WIB
Dipilih Langsung Kevin Sanjaya untuk Duet, Rahmat Hidayat Malah Sempat Kira Muhammad Rayhan yang Bakal Ditunjuk
Kevin Sanjaya Sukamuljo akan berduet dengan Rahmat Hidayat. (Foto: Instagram/@rahmat._17)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, berbagi cerita soal penunjukan dirinya menjadi rekan duet baru Kevin Sanjaya Sukamuljo. Mengaku sejatinya tidak tahu apa-apa tentang duet bersama Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat bahkan sempat mengira rekan duetnya aslinya, yakni Muhammad Rayhan Nur Fadilah, yang berpotensi untuk ditunjuk.

Ya, Rahmat Hidayat tengah jadi sorotan karena dipercaya menjadi partner baru Kevin Sanjaya. Kevin/Rahmat akan bermain bersama selama Marcus Fernaldi Gideon menjalani pemulihan cedera. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh PBSI di akun Instagram resminya.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo

“Herry IP: Kevin Akan Coba Dipasangkan Dengan Rahmat,” tulis judul unggahan PBSI di akun @inabadminton.

Rahmat sendiri merupakan pilihan langsung dari Kevin untuk menjadi partnernya di lapangan. Uniknya, Rahmat mengaku sempat tidak tahu sama sekali tentang rencana duet tersebut.

Sejatinya, Rahmat sering mendapat kode-kode dari para seniornya soal berpasangan dengan Kevin. Tetapi, pemain kelahiran asal Batam itu tak sepenuhnya memahami isi kode tersebut.

"Enggak ada ngasih tahu apa-apa. Jadi, saya kan baru pulang dari turnamen di Nantes, Prancis, tuh, saya kaget. Tiba-tiba yang senior bilang, 'Ini bakal ada partner baru'. Tapi, itu saya belum ngeh, enggak sama sekali," cerita Rahmat kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Kamis (29/6/2023).

Soal munculnya rumor partner baru bagi Kevin, Rahmat bahkan sempat berpikir Muhammad Rayhan Nur Fadilah yang merupakan pasangan aslinya yang akan dipilih. Bukan tanpa alasan Rahmat berpikir demikian.

Pasalnya, Rayhan diketahui merupakan pemain belakang. Tentunya, Rayhan diharapkan bisa meng-cover Kevin saat bermain bersama.

Akan tetapi, Rahmat yang justru dipilih langsung oleh sang senior untuk menjadi partner. Bahkan, ia juga tidak mengetahui secara langsung dari Kevin yang akhirnya memilihnya.

Halaman:
1 2
